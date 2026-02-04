Le SG Tô Lâm et six autres candidats reçoivent la confiance totale des électeurs à Ba Dinh

Le Front de la Patrie du Vietnam du quartier de Ba Dinh, en coordination avec le Comité populaire de ce quartier de Hanoï, a organisé une conférence visant à recueillir les avis des électeurs du lieu de résidence à l’égard de candidats à l’élection des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale.

Les candidats présentés comprennent le secrétaire général (SG) du Parti, Tô Lâm, d’autres membres du Bureau politique que sont le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le permanent du Secrétariat du Parti, Trân Câm Tu, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Do Van Chiên, le secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale d’organisation Le Minh Hung, le secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des affaires intérieures Le Minh Tri, ainsi que le membre du Comité central et président du bureau présidentiel Le Khanh Hai.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, les électeurs ont pris connaissance des critères applicables aux candidats à l’élection des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale, ainsi que d’un résumé des biographies des sept candidats actuellement résidant dans le quartier de Ba Dinh.

Sur la base de l’examen des dossiers et des parcours professionnels de chaque candidat, les électeurs ont unanimement estimé que les sept candidats remplissaient pleinement les critères et conditions requis pour se porter candidats à l’Assemblée nationale.

Les électeurs ont également reconnu que, dans leur lieu de résidence, les candidats entretenaient des liens étroits avec la population, restaient proches des réalités locales, s’acquittaient sérieusement de leurs responsabilités de membres du Parti et de citoyens, contribuant ainsi au renforcement de la grande union nationale.

Lors de la conférence, 100 % des électeurs présents ont exprimé leur confiance absolue envers les sept candidats.

Au nom des candidats, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Do Van Chiên, a exprimé sa profonde reconnaissance pour la confiance accordée par les électeurs du groupe résidentiel n°6 du quartier de Ba Dinh, soulignant qu’il s’agissait d’une source d’encouragement majeure pour poursuivre les efforts, préserver l’intégrité politique et morale, et servir avec dévouement la Patrie et le peuple.

VNA/CVN