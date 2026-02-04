Le président de la Chambre des représentants de Jordanie visite le Musée d'histoire militaire du Vietnam

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de la Chambre des représentants de Jordanie, Mazen Turki El Qadi, et sa délégation ont visité le Musée d’histoire militaire du Vietnam dans la matinée du 4 février.

Le dirigeant jordanien a découvert les six thématiques d’exposition retraçant les grandes étapes de l’histoire nationale : l’édification et la défense du pays dès ses origines ; la protection de l’indépendance (939-1858) ; les luttes anticoloniales (1858-1945) ; la résistance contre le colonialisme français (1945-1954) ; la guerre de résistance contre les États-Unis pour le salut national (1954-1975) ; ainsi que l’édification et le développement du pays (1975-2024).

Photo : VNA/CVN

Créé en 1956, ce Musée de premier plan a été reconstruit en 2019 dans l'arrondissement de Nam Tu Liem (actuellement dans le quartier de Xuân Phuong de Hanoi). Ce complexe moderne, d’une superficie de 64 640 m², intègre des technologies audiovisuelles avancées, offrant une immersion historique inédite à travers des dizaines de milliers d’objets et de documents. Devant le bâtiment principal s’élève la Tour de la Victoire, haute de 45 mètres, dont l’étoile à cinq branches, composée de plusieurs couches, symbolise l’indépendance nationale proclamée en 1945.

Institution culturelle polyvalente majeure, le Musée d’histoire militaire du Vietnam permet aux visiteurs de mieux appréhender la lutte héroïque du peuple vietnamien tout en contribuant à la préservation et à la valorisation du patrimoine militaire national.

Le Vietnam et la Jordanie ont établi leurs relations diplomatiques en 1980. La visite du président de la Chambre des représentants de Jordanie constitue le tout premier échange entre les dirigeants des organes législatifs des deux pays. Intervenant seulement trois mois après la visite au Vietnam du roi Abdallah II, ce déplacement marque également le premier voyage international de Mazen Turki El Qadi depuis son investiture en octobre 2025. Cet événement souligne la volonté déterminée de la monarchie, du gouvernement et du Parlement jordaniens de renforcer la coopération multiforme avec le Vietnam, notamment sur le plan parlementaire.

VNA/CVN