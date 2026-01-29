Pour une frontière Vietnam - Laos de paix, d’amitié et de coopération

Dans l'après-midi du 29 janvier, la province de Nghê An a accueilli la conférence internationale sur la construction d’une frontière Vietnam - Laos de paix, d’amitié et de coopération pour le développement en 2026.

L'événement a été organisé conjointement par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le Comité central du Front du Laos pour l'édification nationale. Les deux parties ont approuvé les orientations de coopération pour la période 2026-2028, axées sur des actions concrètes et mutuellement bénéfiques.

L'une des priorités majeures reste la sensibilisation des populations, en particulier des jeunes et des étudiants, à l'histoire des relations traditionnelles exemplaires entre les deux nations.

Les comités du Front de neuf villes et provinces vietnamiennes et de 10 provinces laos continueront à promouvoir les mouvements d’émulation patriotique, à encourager la population à participer au développement économique et à la réduction durable de la pauvreté.

Les deux parties accorderont une attention particulière à la garantie de l'accès à l'éducation pour tous les enfants afin d'éradiquer l'analphabétisme ainsi qu’aux soins de santé pour faciliter l’accès des habitants des zones frontalières aux services médicaux.

Elles se sont également engagées à servir de pont pour les entreprises investissant dans les infrastructures, les zones économiques et les centres commerciaux aux postes-frontières.

De plus, les deux parties prévoient de développer et de promouvoir des circuits touristiques transfrontaliers. Des foires commerciales annuelles seront organisées pour présenter des produits de haute qualité et fournir des produits de première nécessité aux populations locales, garantissant ainsi la santé publique et le dynamisme économique.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hoàng Công Thuy, a affirmé que la construction d'une frontière stable ne relève pas seulement de la défense et de la sécurité, mais constitue également la base du développement socioéconomique.

Le Front de la Patrie joue un rôle de noyau dans la mobilisation des masses et le renforcement de la grande solidarité nationale et internationale, a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la nécessité de faciliter le déplacement des habitants et le commerce des marchandises.

Cette conférence intervient après trois ans de mise en œuvre réussie du communiqué conjoint 2022-2025. Les résultats obtenus sont notables, notamment dans le renforcement des échanges entre les communes et hameaux limitrophes, contribuant à la garantie de l’ordre social, à la protection de l'environnement et aux activités humanitaires.

Dans l'avenir, les deux organisations se concentreront sur la sensibilisation, l'élargissement de la diplomatie populaire et la signature de nouveaux engagements de coopération au niveau local pour assurer la stabilité et le développement des deux côtés de la frontière.

