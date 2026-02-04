Le chef du Parti souligne le rôle de l’union nationale dans le développement du Vietnam

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné mercredi 4 février le rôle fondamental de l’union nationale, source de force essentielle pour propulser le Vietnam vers un développement rapide et durable dans cette nouvelle ère.

Le chef du Parti a fait cette déclaration lors d’une réunion qu’il coprésidait entre le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti et d’anciens membres du Comité central, à l’occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930-2026), du succès du XIVe Congrès national du Parti et du Nouvel An lunaire.

L’événement était coprésidé par le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu.

L’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh, l’ancien président de la République Truong Tân Sang, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung, les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An, Nguyên Snh Hung, Nguyên Thi Kim Ngân ont assisté à cette rencontre.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la confiance, les encouragements et les contributions constructives des anciens dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et des anciens membres du Comité central du Parti constituent un socle spirituel solide permettant à la direction actuelle de s’acquitter des responsabilités confiées par le Parti, l’État et le peuple.

Il a noté que cette rencontre, tenue à un moment particulièrement significatif, renforçait la fierté et la confiance dans le glorieux parcours révolutionnaire du Parti.

Au cours des 96 dernières années, le Parti a défendu avec constance ses objectifs et ses idéaux, a maintenu des liens étroits avec le peuple, s’est constamment renouvelé et corrigé, et a conduit la nation de victoire en victoire, faisant entrer résolument le pays dans une nouvelle ère de développement.

Il a souligné que chaque congrès du Parti marque une étape importante dans la croissance et la maturité du Parti. Le XIVe Congrès national du Parti a réaffirmé une vérité fondamentale : la direction clairvoyante du Parti est le facteur déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne, tandis que la politique de rénovation du Parti demeure juste, novatrice et en phase avec les réalités et les tendances de notre époque.

Le succès du XIVe Congrès national du Parti témoigne de l’unité et du consensus élevés qui règnent au sein du Parti, depuis ses instances dirigeantes jusqu’à l’ensemble du système politique et de la société. Il s’agit d’un fondement essentiel pour mobiliser la force de la grande union nationale et garantir un développement national rapide et durable.

Afin de réaliser l’ambition du Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de maintenir une croissance économique à deux chiffres au cours de la période à venir.

Tout en reconnaissant les immenses défis à relever, il a décrit cet objectif comme une exigence objective et une mesure de la détermination nationale et des aspirations au développement.

Il a souligné la nécessité d’une croissance rapide mais durable, ancrée dans la stabilité macroéconomique, l’amélioration de la productivité, de la qualité et de la compétitivité, et portée par des avancées majeures dans les institutions, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, les infrastructures stratégiques et le développement des ressources humaines.

Le leader du Parti a réaffirmé que l’objectif ultime de toutes les politiques est d’améliorer continuellement le bien-être matériel et spirituel de la population, de garantir un développement inclusif et de ne laisser personne de côté.

Il a également exprimé sa profonde gratitude aux anciens dirigeants de toutes les générations pour leurs contributions inestimables, affirmant que leur soutien et leurs avis francs demeurent une source de force importante pour la direction du Parti durant ce nouveau mandat.

