La délégation jordanienne rend hommage au Président Hô Chi Minh

Le 4 février, le président de la Chambre des représentants de Jordanie, Mazen Turki El Qadi, à la tête d’une délégation de haut niveau, a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et visité la Cité impériale de Thang Long.

>> Le PM rencontre le président de la Chambre des représentants de Jordanie

>> Le président Luong Cuong reçoit le président de la Chambre des représentants de Jordanie

>> Le leader du Parti plaide pour un renforcement des liens Vietnam - Jordanie

>> Le président de la Chambre des représentants de Jordanie visite le Musée d'histoire militaire du Vietnam





Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le 4 février dans l’après-midi à Hanoï, le président de la Chambre des représentants de Jordanie, Mazen Turki El Qadi, à la tête d’une délégation de haut niveau, a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, mercredi 4 février. La délégation jordanienne est ensuite allée fleurir le Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie.

Dans l’après-midi du même jour, la délégation a visité la Cité impériale de Thang Long. Le secteur central de la Cité impériale de Thang Long - Hanoï, situé au cœur de la capitale du Vietnam, est la partie la plus essentielle et la mieux préservée de l'ancienne citadelle impériale de Thang Long. Il a été inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010.

La Cité impériale de Thang Long fut édifiée au XIe siècle par la dynastie Vietnamienne des Ly, concrétisant l'indépendance du Dai Viêt. Elle fut construite sur les vestiges d'une citadelle chinoise datant du VIIe siècle, dans les terrains drainés du delta du fleuve Rouge, à Hanoï. Elle fut le lieu du pouvoir politique régional de manière continue, pendant près de treize siècles.

Les édifices de la Cité impériale et les vestiges de la zone archéologique 18 Hoàng Diêu expriment une culture originale du Sud-Est asiatique, propre à la basse vallée du fleuve Rouge, à l'intersection des influences venues de la Chine, au nord, et de l'ancien royaume du Champa au sud.

À cette occasion, des représentants du Centre de conservation du patrimoine de Thang Long – Hanoï ont présenté au président de la Chambre des représentants de Jordanie et à sa délégation l’histoire millénaire du Vietnam à travers les vestiges architecturaux, les traces archéologiques et les objets précieux conservés sur le site. Ces éléments constituent un patrimoine inestimable non seulement pour Thang Long – Hanoï, capitale millénaire, mais également pour l’ensemble du Vietnam.

La visite de la Cité impériale de Thang Long visait à faire découvrir aux invités jordaniens l’histoire, la culture et l’identité du Vietnam, ainsi que l’hospitalité de son peuple, contribuant ainsi à renforcer les échanges entre les peuples et à créer une base solide pour l’élargissement de la coopération bilatérale dans des domaines plus diversifiés et approfondis.

Le Vietnam et la Jordanie ont établi leurs relations diplomatiques en 1980. La visite officielle au Vietnam du président de la Chambre des représentants de Jordanie, Mazen Turki El Qadi, constitue la première activité d’échange entre les dirigeants des organes législatifs des deux pays. Elle intervient trois mois seulement après la visite au Vietnam du Roi Abdullah II Ibn Al Hussein et représente également le premier déplacement officiel à l’étranger de Mazen Turki El Qadi depuis son entrée en fonctions en octobre 2025. Cette visite témoigne de la volonté affirmée de la Famille royale, du gouvernement et de la Chambre des représentants de Jordanie de promouvoir des relations globales avec le Vietnam, notamment dans le domaine de la coopération parlementaire.

VNA/CVN