Le chef du Parti rencontre d'anciens hauts responsables des forces de la police

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a assisté ce mardi 4 février à Hanoï à une rencontre avec d'anciens hauts responsables des forces de la police de différentes périodes.

Profitant de cette occasion, il a exposé les grandes lignes de la résolution du XIVe Congrès, soulignant que la nouvelle mandature se concentrera sur trois objectifs stratégiques : maintenir fermement la stabilité, préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays ; promouvoir un développement socio-économique rapide et durable afin d’atteindre les objectifs fixés pour le centenaire de la direction du Parti en 2030 et le centenaire de la fondation de la République en 2045 ; améliorer continuellement le niveau de vie de la population, dans la prospérité et le bonheur.

Photo: VNA/CVN

Le leader du Parti a salué les contributions importantes des forces de la police ces derniers temps. Il a souligné que la protection de la sécurité nationale et la garantie de l’ordre et de la sûreté publics ont enregistré des avancées décisives et des progrès marqués, permettant au Vietnam de maintenir sa place parmi les pays les plus sûrs au monde, tout en renforçant son attractivité auprès des partenaires internationaux pour l’investissement et le tourisme.

Il a également mis en avant le rôle pionnier des forces de la police dans la transformation numérique, notamment à travers la mise en œuvre du Projet 06, la maîtrise des bases de données nationales et leur utilisation efficace au service de la gestion sociale et du développement économique.

Aux côtés de l'Armée et du secteur diplomatique, les forces de la police ont efficacement mené les activités de relations extérieures et d’intégration internationale, contribuant activement à la sécurité régionale et mondiale, tout en réduisant les risques de foyers de tension et de conflits.

Photo: VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le leader du Parti a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements aux générations de dirigeants et de cadres des forces de la police pour leurs contributions significatives à la cause révolutionnaire. Il a souhaité que, forts de leur expérience, de leur engagement et de leur sens des responsabilités, ils continuent à apporter leur contribution à l’œuvre commune du Parti et du peuple dans la nouvelle ère.

Il a également exhorté les forces de la police populaire à élargir la coopération internationale afin de relever efficacement les défis sécuritaires et de protéger les intérêts nationaux de manière précoce et proactive, tout en poursuivant l’objectif de construction d’une force professionnelle, d'élite et moderne.

À cette occasion, To Lam a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année aux vétérans révolutionnaires, aux dirigeants et anciens dirigeants du ministère de la Sécurité publique ainsi qu’à leurs familles.

De son côté, le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a affirmé que la force continuerait à valoriser sa tradition glorieuse, à hériter et à développer les acquis patiemment construits par les générations précédentes, et à mettre en œuvre avec détermination la Résolution du 14ᵉ Congrès du Parti.

VNA/CVN