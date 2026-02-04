L'envoyé spécial du chef du Parti communiste du Vietnam rencontre le plus haut dirigeant chinois

Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, à Pékin mercredi 4 février, dans le cadre de sa visite en Chine.

>> La diplomatie interpartis renforce les relations entre le Vietnam et la Chine

>> Approfondissement des relations bilatérales Vietnam - Chine

>> Le Vietnam et la Chine discutent des priorités de la politique financière régionale

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, Lê Hoài Trung a informé le plus haut dirigeant chinois des résultats du XIVᵉ Congrès national du PCV.

Le secrétaire général et président Xi Jinping a salué la visite de Lê Hoài Trung et de la délégation vietnamienne, soulignant qu'elle témoignait de la haute importance et de la priorité absolue que le Parti et l'État vietnamiens accordent aux relations bilatérales, ainsi que de l'amitié de longue date et des liens étroits unissant les deux Partis.

Au nom du Parti et de l'État chinois, il a chaleureusement félicité le PCV pour le plein succès de son XIVᵉ Congrès national et a transmis ses salutations et ses félicitations au secrétaire général Tô Lâm à l'occasion de sa réélection. Il s'est également déclaré satisfait des résultats de son entretien téléphonique avec le secrétaire général du PCV, peu après le congrès.

Une nouvelle ère de développement

Le dirigeant chinois a salué l'élection d'une nouvelle direction par le congrès et la formulation des orientations théoriques de la réforme, ouvrant ainsi une nouvelle ère de développement pour le Vietnam. Il s'est dit convaincu que, sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, le peuple vietnamien mettra en œuvre avec succès la résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti, construira un socialisme adapté aux réalités nationales et atteindra les deux objectifs du centenaire marquant la fondation du Parti et du pays.

Lê Hoài Trung a transmis les salutations cordiales et une lettre de remerciement du secrétaire général To Lam au dirigeant chinois pour ses félicitations.

Informant le dirigeant chinois des principaux résultats du XIVᵉ Congrès national du Parti, il a souligné que celui-ci avait accompli une mission historique majeure, en dressant un bilan approfondi de quarante années de Dôi moi (Renouveau) et en prenant des décisions d'importance stratégique pour l'avenir et le destin de la nation dans cette nouvelle ère de développement.

Il a réaffirmé la détermination du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à bâtir un pays pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, progressant résolument vers le socialisme. Le Vietnam défend fermement son indépendance nationale et le socialisme, guidé par le principe que "le peuple est le fondement", établit un nouveau modèle de croissance et poursuit une politique étrangère fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la résilience, la paix, l'amitié, la coopération, le développement, ainsi que la multilatéralisation et la diversification de ses relations extérieures, a déclaré l'Envoyé spécial.

Lê Hoài Trung a également transmis les félicitations du Parti et de l'État vietnamiens, ainsi que du secrétaire général Tô Lâm, pour les progrès majeurs accomplis par la Chine en matière de développement et pour les décisions stratégiques du secrétaire général et président Xi Jinping, qui ont permis à la Chine de poursuivre un développement de haute qualité et de réaliser des avancées scientifiques et technologiques significatives, contribuant ainsi de manière significative à la croissance économique, au développement, à la sécurité, à la civilisation, à la gouvernance et à la stabilité dans le monde.

Constatant la dynamique positive des relations sino-vietnamiennes sous l'impulsion stratégique des plus hauts dirigeants des deux partis, Lê Hoài Trung a réaffirmé la position constante du Parti et de l'État vietnamiens, qui accordent une importance capitale et une priorité absolue au renforcement de la coopération avec la Chine. Le Vietnam se tient prêt à accompagner la Chine dans sa nouvelle voie de développement et s'attache à consolider les fondements politiques, matériels et sociaux des relations bilatérales par le biais d'échanges stratégiques de haut niveau.

Le responsable a affirmé la détermination des ministères des Affaires étrangères des deux partis et des deux pays à mettre en œuvre efficacement les orientations communes définies par les plus hauts dirigeants, afin d'approfondir davantage le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Appréciant vivement les propos de Lê Hoài Trung, le dirigeant chinois a souligné l'amitié de longue date qui unit la Chine et le Vietnam, affirmant que ces relations sont conformes aux intérêts fondamentaux des deux pays. Il a affirmé que la Chine attache une grande importance au développement de ses relations d'amitié avec le Vietnam et en fait une priorité. Il s'est dit prêt à maintenir des échanges stratégiques réguliers avec le secrétaire général Tô Lâm dans le respect de la devise en "16 mots", de l’esprit des "quatre bons" et de la ligne directrice des "six plus".

Le dirigeant a noté que l'adoption par la Chine de son 15ᵉ Plan quinquennal de développement en mars 2026 créera de nouvelles opportunités de coopération et de développement avec d'autres pays, dont le Vietnam.

Il a exprimé l'espoir que les deux parties renforceront la qualité et l'efficacité de leur coopération, encourageront la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, et continueront de faire progresser le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique qui apporte des avantages concrets aux populations des deux pays.

À l'occasion du Nouvel An lunaire du Cheval, le dirigeant chinois a présenté ses meilleurs vœux de santé et de prospérité au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, ainsi qu'au secrétaire général Tô Lâm.

VNA/CVN