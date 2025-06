Le secrétaire général Tô Lâm appelle à renforcer la sécurité nationale

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a demandé aux forces de police populaires de préserver fermement un environnement pacifique et stable, permettant ainsi à l’ensemble du Parti, au peuple et à l’armée de concentrer leurs efforts sur la réalisation des objectifs stratégiques du Parti.

Le chef du Parti, qui est également membre du Comité permanent du Comité central du Parti pour la Police, a prononcé un discours d’orientation lors de la conférence semestrielle du comité le 19 juin. Le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, et le ministre de la Police, Luong Tam Quang, étaient également présents.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le Comité central du Parti pour la Police devait être pleinement conscient du rôle crucial de la Force de sécurité publique populaire dans la nouvelle phase révolutionnaire du pays, afin de guider chaque branche et chaque échelon de cette force dans la transformation du pays. Le comité doit continuer à renforcer les mesures visant à assurer la sécurité et l’ordre, tout en soutenant et en accompagnant tous les secteurs, toutes les autorités, les entreprises et la population dans la mise en œuvre réussie des résolutions stratégiques du Parti, a-t-il indiqué.

Le chef du Parti a également souligné l’importance de prendre soin de ceux qui ont contribué à la sécurité nationale et à l’ordre public, de mettre en œuvre des politiques appropriées pour les officiers touchés par la restructuration de l’appareil politique et d’aider les efforts visant à éliminer les logements précaires et délabrés pour les pauvres et ceux qui se trouvent dans des conditions de logement difficiles.

Photo : VNA/CVN

Il a exigé des efforts pour préparer minutieusement toutes les conditions nécessaires à l’organisation réussie du VIIIe Congrès du Comité central du Parti pour la Police, en veillant à ce que les documents du congrès servent véritablement de guide pour garantir la sécurité nationale et l’ordre public, et pour bâtir une force de police populaire répondant aux exigences de la nouvelle phase révolutionnaire, digne de la confiance et des attentes du Parti, de l’État et du peuple.

Modèle de la sécurité publique à trois niveaux

Selon un rapport du comité permanent du Comité central du Parti pour la Police, au cours du premier semestre 2025, le comité a continué de jouer un rôle moteur dans la rationalisation et l’organisation d’un appareil de sécurité publique plus allégé , plus fort et plus efficace à tous les niveaux. Il a dirigé la consolidation et la réorganisation du modèle de sécurité publique à trois niveaux, ainsi que la prise en charge des nouvelles responsabilités transférées d’autres ministères et secteurs, assurant une transition fluide, unifiée et ininterrompue, visant à établir un nouveau modèle plus performant.

VNA/CVN