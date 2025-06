De nombreuses activités organisées pour honorer la Police populaire du Vietnam

Il s'agit d’un événement politique et culturel significatif, célébrant le 77e anniversaire de l'Appel à l'émulation patriotique du Président Hô Chi Minh (11 juin 1948-11 juin 2025), en direction du 80e anniversaire de la fondation de la Police populaire et du 20e anniversaire de la Journée nationale de la défense de la sécurité de la Patrie.

Dès le 5 juin, l'atmosphère dans le centre-ville est devenue animée grâce aux zones d’exposition et d'expériences interactives. Les habitants et les touristes ont pu découvrir de près les équipements modernes de la police, allant des armes et dispositifs technologiques avancés aux maquettes de simulation de combat. Les expositions sont conçues de manière vivante et interactive, captivant les visiteurs.

Les activités immersives se poursuivront jusqu'au 8 juin. Tous les jours, de 14h00 à 22h00, la zone d'exposition du matériel est ouverte au public. En particulier, aujourd’hui et demain, de 14h00 à 20h00, des démonstrations collectives impressionnantes par les forces de la Police populaire auront lieu. Ensuite, de 20h00 à 21h30, des concerts de rue et des danses folkloriques offriront une ambiance festive et communautaire.

Un autre point fort est l'exposition de technologies appliquées dans la sécurité publique. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir des solutions technologiques dans des domaines tels que la cybersécurité, la lutte contre la drogue, les incendies, les secours... Chaque espace permet au public de mieux comprendre le travail discret mais essentiel des forces de police.

L’exposition de véhicules spécialisés attire également l'attention avec la présentation de moyens modernes comme des véhicules blindés, d’escorte ou de reconnaissance. Ces engins illustrent le professionnalisme et la puissance croissante des forces armées vietnamiennes.

Des démonstrations techniques spectaculaires comme la conduite de motos d’escorte, des performances de chiens policiers, des arts martiaux et des fanfares rythment l’événement, créant des moments marquants, riches en émotions.

Enfin, l'événement se clôturera en apothéose le soir du 8 juin avec un gala artistique de grande envergure réunissant de célèbres artistes vietnamiens comme My Tâm, Đen, Tùng Duong, Soobin Hoàng Sơn, Van Mai Hương... Un véritable festin musical et émotionnel pour les habitants de la ville.

L’événement "Gloire à la Police populaire du Vietnam" n’est pas seulement une célébration honorifique, mais aussi un pont entre la population et les forces de sécurité, renforçant la confiance, la fierté nationale et la solidarité dans la défense de la paix publique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN