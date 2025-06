La Commission militaire centrale tient sa 14e conférence à Hanoï

La Commission militaire centrale du mandat 2020-2025 a tenu, le 19 juin à Hanoï, sa 14ᵉ conférence pour dresser le bilan des activités militaires et de défense du premier semestre 2025, et définir les orientations pour le second semestre.

>> Résumé du 9e échange d'amitié en matière de défense des frontières Vietnam - Chine

>> La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense disent leur gratitude

La conférence était présidée par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale.

Photo : VNA/CVN

Le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi que des représentants des organes centraux et les membres de la Commission militaire centrale ont pris la parole pour analyser les résultats obtenus au premier semestre. Ils ont également discuté et adopté les priorités ainsi que les solutions à mettre en œuvre au cours du second semestre 2025.

Dans son discours de clôture, le secrétaire général Tô Lâm a salué le travail de la permanence de la Commission militaire centrale, qui a préparé avec rigueur les documents soumis à la conférence. Il a souligné que les résultats du premier semestre étaient le fruit de multiples facteurs, tant objectifs que subjectifs, et en particulier du rôle de direction régulier, direct et global assuré par le Bureau politique et le Secrétariat.

Tô Lâm a salué la solidarité, l'unité et le leadership des comités du Parti et des commandants à tous les niveaux de l'armée, ainsi que les innovations dans les méthodes de travail, le choix judicieux des priorités, la concentration des efforts sur les missions essentielles et la mise en œuvre de solutions synchronisées et efficaces.

Tâches clés

Pour accroître les performances au second semestre, le secrétaire général Tô Lâm a instruit la Commission militaire centrale de faire preuve d'une détermination sans faille dans la direction des tâches clés. Parmi celles-ci, la préparation et l'organisation rigoureuse du XIIᵉ Congrès du Comité du Parti de l'Armée sont primordiales. Il a également insisté sur une participation active et de haute qualité aux travaux préparatoires du XIVᵉ Congrès national du Parti.

La Commission devra également diriger la réorganisation du système militaire local en adéquation avec le modèle d'administration à deux niveaux ; renforcer les capacités de prévision, d'analyse et de conseil stratégique ; et fournir au Parti et à l'État des recommandations pertinentes et en temps opportun sur les politiques à adopter pour garantir au plus haut niveau les intérêts nationaux, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie.

Le secrétaire général a en outre insisté sur la nécessité de promouvoir le mouvement d'"alphabétisation numérique", d'accélérer la transition numérique et la réforme administrative dans la gestion militaire, tout en veillant à ce que chaque cadre et soldat devienne un "soldat numérique", maîtrisant les technologies pour accomplir pleinement ses missions.

"Il faut moderniser l'humain avant de moderniser les armes", a-t-il affirmé. Il a également exhorté à poursuivre les projets clés dans le domaine de la défense et à renforcer la coopération militaire avec les partenaires stratégiques, notamment les pays voisins, les pays de la région, les grandes puissances et les amis traditionnels.

VNA/CVN