Assurer une sécurité absolue lors des funérailles du SG Nguyên Phu Trong

Les forces de police ont mobilisé tout le personnel pour assurer les missions de protection à la Maison funéraire nationale au 5 rue Trân Thanh Tông, au cimetière de Mai Dich, et pour garantir la sécurité des délégations internationales. Lors de la mise en place, le Commandement a dû faire face à de nombreux défis, malgré son expérience professionnelle. Parmi ces défis figuraient des lieux de petite superficie devant accueillir un grand nombre de visiteurs et des horaires de travail prolongés. Cependant, le Bureau de sécurité des événements importants et des délégations internationales a réparti le travail de manière adéquate entre les membres de l’équipe et a renforcé la collaboration avec le Comité d’organisation des funérailles tout au long des rituels.

"Nous avons eu l’honneur de protéger le SG Nguyên Phu Trong lors de divers événements et activités importants du pays. Avec l’esprit de transformer la douleur en action pour rendre hommage au défunt SG, nous avons surmonté toutes les contraintes avec la plus grande responsabilité afin d’assurer la sécurité durant les jours des funérailles, tout en facilitant l’accès au peuple et aux délégations nationales et internationales pour rendre hommage au chef du Parti à la Maison funéraire nationale", a déclaré le lieutenant-colonel Trân Thê Viêt, chef adjoint dudit Bureau.

Le sous-lieutenant Vu Van Duy, officier de l’Unité 6 du Régiment 600, est fier d'"avoir l’honneur" de protéger le lieu de travail du SG Nguyên Phu Trong dès ses débuts dans l’armée. Actuellement, il est chargé de la sécurité de la résidence permanente du SG.

Durant les deux jours de deuil national, le jeune soldat, avec ses camarades, a étroitement coordonné ses actions avec le Bureau d’ingénierie de sécurité, dépendant du Commandement de la Garde, pour assurer la sécurité des dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des visiteurs rendant hommage au SG. "J’ai cherché à surmonter ma douleur face à cette immense perte et à la transformer en force", a confié l’officier, déterminé à "garantir une sécurité absolue lors de la cérémonie de deuil".

Assurer la sécurité dans tout le pays

Les forces du Commandement de la Garde du Sud ont également rempli leur mission particulièrement importante de protéger la cérémonie commémorative au Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville. Le major Bùi Xuân Bach, officier du Bureau de la Garde du Sud, a partagé : "Malgré une tristesse infinie, de nombreux dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État, des délégations internationales, des forces armées et, surtout, des habitants du Sud ont offert des fleurs et de l'encens pour commémorer notre secrétaire général lors du premier jour de la cérémonie funéraire nationale. Il est à noter que certains étaient présents très tôt". Face à cet élan de gratitude populaire et avec un sens aigu de la responsabilité, les officiers et les soldats du Bureau de la Garde du Sud "se sont unis et ont coordonné leurs efforts avec d’autres organes concernés pour permettre à toutes les délégations et à tous les habitants d’exprimer leur gratitude envers le défunt SG du Parti".

Le village natal du SG, Lai Dà, dans le district de Dông Anh, devait accueillir un grand nombre de visiteurs des villes et provinces voisines. Pour ne pas perturber les sentiments et les émotions des villageois et des habitants envers le SG Nguyên Phu Trong, le Bureau d’ingénierie de sécurité du Commandement de la Garde a demandé aux soldats et officiers de faire preuve de respect envers le peuple durant l'accomplissement de leurs missions. Ils ont réussi à encourager les visiteurs à respecter les règlements des autorités pour assurer la sécurité lors des cérémonies commémoratives.

"Les visiteurs de tout âge ont afflué vers le lieu de la cérémonie funéraire au village de Lai Dà. Tous ont été encouragés à faire la queue. Les personnes âgées, les enfants et les personnes handicapées étaient prioritaires pour entrer", a déclaré la colonel Dô Thi Anh Cuc, chef du Bureau d’ingénierie de sécurité, chargée d'assurer la sécurité et la sûreté au lieu de la cérémonie funéraire nationale à Lai Dà.

Malgré des heures de travail intensives et des conditions météorologiques difficiles, tant au Sud qu’au Nord, toutes les forces du Commandement de la Garde dispersées sur les trois lieux d’organisation des funérailles nationales ont fait preuve d'une grande détermination pour garantir la sécurité absolue durant les deux jours de deuil national, tout en facilitant l'hommage rendu au SG par le peuple et les délégations internationales. Il s’agit effectivement d’un hommage sincère des officiers et soldats du Commandement de la Garde à la mémoire du chef du Parti Communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Kim Ngân/CVN