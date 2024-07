Décès

Les hommages se multiplient pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong

Le président de la 78e Assemblée générale de l’ONU, Dennis Francis, a exprimé, le 26 juillet, ses condoléances personnelles et celles de l’Assemblée générale de l’ONU au gouvernement, au peuple vietnamien et à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Dans le livre de codoléances ouvert à la mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU et signé par une centaine de délégations en deux jours de deuil national, il a souligné que le leadership, l’esprit de dévouement du secrétaire général au service du pays ont laissé des marques indélébiles dans le cœur de chaque Vietnamien.

En Argentine, le secrétaire général du Parti communiste argentin, Jorge Kreneyss, s’est rendu le 26 juillet à l’ambassade du Vietnam à Buenos Aires pour rendre hommage à la mémoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un grand leader communiste, ses contributions à la cause du socialisme et du communisme ainsi qu’au bonheur et à la dignité du peuple vietnamien restera pour toujours dans les mémoires, a-t-il écrit dans le livre de condoléances.

Reçue par l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, il s’est engagé à déployer des efforts pour renforcer les relations de solidarité et de coopération entre les deux partis communistes et a soutenu la poursuite de la promotion de la coopération entre les gouvernements argentin et vietnamien.

Des représentants du ministère des Affaires étrangères d’Argentine, des ambassadeurs du Japon, des Philippines, de Malaisie, du Maroc, des représentants de l’ambassade de Russie, de l’État de Palestine, de Finlande, de Roumanie, des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite et de la Chambre de commerce ASEAN-Mercosur se sont rendus à l’ambassade du Vietnam en Argentine pour rendre hommage au leader vietnamien.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un dirigeant éminent et extrêmement respecté du peuple vietnamien et de la communauté internationale, a écrit l’ambassadrice des Philippines en Argentine, Anna Christina Iglesias.

L’engagement du secrétaire général Nguyên Phu Trong en faveur de la prospérité du Vietnam est un exemple pour le monde. Sous sa direction, les relations entre les deux pays ont été promues, avec une vision vers la prospérité des deux pays, a salué le représentant de l’ambassade de Russie en Argentine.

Le leadership, le dévouement et le service du secrétaire général Nguyên Phu Trong à son pays resteront dans les mémoires avec le plus profond respect et gratitude, s’est exprimé le représentant de l’ambassade de Finlande en Argentine.

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le chercheur et journaliste argentin Gastón Fiorda a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a laissé un héritage précieux en matière de développement et de progrès du Vietnam.

Il a également souligné les contributions importantes du secrétaire général Nguyên Phu Trong à dans la mise en harmonie des relations du Vietnam avec d’autres pays, en contribuant à la paix et à l’équilibre des forces géostratégiques, en particulier la politique étrangère du Vietnam, souvent appelée "diplomatie du bambou".

Sous sa direction, le développement économique du Vietnam a réalisé de grands progrès, a indiqué le président exécutif du Conseil des affaires Chine - ASEAN et président du Comité de coopération industrielle du RCEP Xu Ningning, notant que le taux de croissance économique du Vietnam est parmi les meilleurs au monde.

Il a indiqué que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a apporté des grandes contributions au développement économique du Vietnam, ainsi qu’à la consolidation et à l’approfondissement des relations de bon voisinage entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste chinois et entre le Vietnam et la Chine.

Sous la direction du secrétaire général Xi Jinping et du secrétaire général Nguyên Phu Trong, la coopération économique entre les deux pays s’était développée de manière globale et approfondie, a-t-il déclaré à la VNA.

Aux États-Unis, la Maison Blanche a fait savoir le 27 juillet dans un communiqué que le président Joe Biden avait annoncé l’envoi d’une délégation présidentielle conduite par le secrétaire d’État Antony J. Blinken au Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le chef de la diplomatie américaine, accompagnée de l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, et du secrétaire d’Etat adjoint américain chargé des affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Daniel Kritenbrink, devra arriver le 28 juillet à Hanoi, a indiqué le communiqué.

Au nom du président Joe Biden, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est rendu à l’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis pour rendre hommage et transmettre les profondes condoléances du président Joe Biden et du peuple américain au "peuple vietnamien extraordinaire".

Saluant le secrétaire général Nguyên Phu Trong comme un leader visionnaire et partenaire clé des États-Unis, il a déclaré que ses contributions au Vietnam, aux relations Vietnam - États-Unis et au monde laisseront une empreinte durable pendant de nombreuses années à venir; et a espéré que les souvenirs du secrétaire général seront toujours une source de force pour soutenir les relations entre les deux pays.

Le secrétaire d’État adjoint américain Daniel Kritenbrink a pour sa part exprimé son estime et sa reconnaissance profonde pour les grandes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux relations entre les deux pays.

Il a souligné que la vision stratégique, le rôle dirigeant et les sentiments sincères du secrétaire général constituent une base importante permettant au Vietnam et aux États-Unis d’approfondir leur confiance politique et d’accomplir de nombreuses réalisations exceptionnelles en plus d’une décennie.

