Décès

Les hommages au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, affluent

Le décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a attristé de nombreux dirigeants étrangers, diplomates et Vietnamiens d’outre-mer qui ont continué à se rendre aux missions diplomatiques du Vietnam dans différents pays, dont l'Inde, le Bangladesh, les Philippines, la Malaisie et le Laos, pour présenter leurs condoléances.

Le consulat général du Vietnam à Mumbai, dans l’État indien du Maharashtra, a organisé une cérémonie de condoléances les 25 et 26 juillet, alors qu’un deuil national a été observé au Vietnam.

Des représentants de l’administration du Maharashtra, des consulats généraux de pays comme la Thaïlande, Singapour, l’Indonésie, la Malaisie, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Iran et la Suisse, ainsi que des associations, des agences et des secteurs de Mumbai et du Maharashtra ont rendu hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong et ont présenté leurs condoléances au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens ainsi qu’à sa famille.

Rahul Gandhi, l’un des dirigeants du Congrès national indien, a rendu un dernier hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong à l’ambassade du Vietnam à New Delhi. Dans son message de condoléances, il a souligné les efforts déployés par le leader vietnamien pendant plus de six décennies pour construire un PCV fort, l’admiration de tous pour son idéologie et sa vertu pure, ainsi que son leadership décisif qui a contribué à construire une société plus intégrée et à sortir des millions de personnes de la pauvreté.

À l’ambassade du Vietnam au Bangladesh, la cérémonie de condoléances de deux jours a vu la présence de 27 délégations, dont celles des Vietnamiens au Bangladesh, du ministère des Affaires étrangères du pays hôte, des dirigeants du Parti communiste du Bangladesh et du Parti des travailleurs du Bangladesh, qui entretiennent des relations officielles avec le PCV, ainsi que de nombreux amis locaux.

Le secrétaire général du Parti communiste du Bangladesh, Ruhin Hossain Prince, a écrit dans le livre de condoléances que son parti se souviendrait à jamais du secrétaire général Nguyên Phu Trong et saluait ses contributions substantielles au développement d’un Vietnam moderne et à la lutte contre la corruption.

Le président du Parti des travailleurs du Bangladesh, Rashed Khan Menon, a déclaré que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong était une perte non seulement pour le peuple vietnamien ou le PCV, mais aussi pour le mouvement communiste en Asie du Sud-Est.

Les ambassadeurs et diplomates des pays membres de l’ASEAN et des pays ayant des partenariats stratégiques intégraux avec le Vietnam, comme la Chine, la Russie, l’Inde, la République de Corée et le Japon, sont venus présenter leurs condoléances. Ils ont également salué le dévouement du secrétaire général Nguyên Phu Trong pour les relations du Vietnam avec leurs pays.

Aux Philippines, l’ambassade du Vietnam a également reçu nombre de délégations représentant le gouvernement et les agences gouvernementales du pays hôte pour rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

À l’occasion de la cérémonie de hommage, le secrétaire par intérim des Affaires étrangères des Philippines, Charles Jose, a écrit dans le livre de condoléances que le secrétaire général Nguyên Phu Trong restera dans les mémoires comme un espoir et une source d’inspiration brillante pour le peuple vietnamien, car il a placé les intérêts du peuple au centre des politiques.

Plus de 30 organes de représentation diplomatique aux Philippines, dont les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et les pays d’Asie du Sud-Est, ont envoyé des lettres de condoléances et rendu hommage au chef du Parti.

Des délégués d’entreprises, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de certaines organisations et associations et de la communauté vietnamienne aux Philippines étaient également présents à la cérémonie.

Un grand nombre d’expatriés vietnamiens, dont des jeunes, en Malaisie, ont également assisté à la cérémonie de condoléances à l’ambassade du Vietnam dans ce pays, les 25 et 26 juillet.

Nguyên Ba Tan, premier secrétaire de l’ambassade, a déclaré que le nombre de Vietnamiens étudiant et travaillant en Malaisie a augmenté au cours des 10 dernières années. Il y a maintenant plus de 30.000 Vietnamiens, dont environ 800 étudiants, en Malaisie. Il a exprimé son espoir que l’idéologie, les contributions et le style de vie du secrétaire général Nguyên Phu Trong deviendront un modèle à suivre pour les Vietnamiens d’outre-mer.

Quatre-vingt-deux délégations comptant plus de 300 membres représentant le gouvernement, les missions diplomatiques, les associations et la communauté vietnamienne en Malaisie ont rendu hommage au chef du PCV lors de la cérémonie de deux jours.

Au Laos, des centaines de délégations des organes et administrations du Parti du pays, des échelons central et local, des missions diplomatiques étrangères et des associations populaires vietnamiennes ont également assisté aux cérémonies de respect organisées par l’ambassade du Vietnam et les consulats généraux du Laos les 25 et 26 juillet.

L’ambassade du Vietnam à Vientiane, capitale du Laos, a accueilli plus de 110 délégations à la cérémonie des 25 et 26 juillet. Les événements organisés par les consulats généraux du Vietnam dans la province de Pakse (sud) et dans la province de Luang Prabang (nord) ont vu la présence de plus de 50 délégations chacun. Le consulat général dans la province centrale de Savannakhet a accueilli plus de 30 délégations venues rendre hommage et écrire dans le livre de condoléances.

En particulier, pendant les deux jours de deuil national au Vietnam, les organisations et administrations du Parti des provinces de Houaphanh et de Xiengkhuang dans le nord du Laos ont organisé des cérémonies de respect pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

