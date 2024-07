Cérémonies commémoratives du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, dans plusieurs pays

Près de 30 représentants diplomatiques d'autres pays et plus de 200 Vietnamiens à Singapour sont venus les 25 et 26 juillet à l'ambassade du Vietnam à Singapour pour rendre hommage au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Dans le registre de condoléances, Desmond Choo, un parlementaire singapourien, a exprimé sa tristesse suscitée par le décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, qui a apporté des contributions extrêmement significatives au peuple et à la société vietnamiennes ainsi qu’aux relations avec Singapour. Il a jeté les bases du développement ultérieur des relations Vietnam - Singapour.

En Hongrie, les 25 et 26 juillet, l’ambassade du Vietnam a également ouvert le registre de condoléances et organisé la cérémonie commémorative du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

La secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et des Relations économiques extérieures, Boglárka Illés, le président du Parti hongrois des travailleurs Gyula Thumer, de nombreuses délégations diplomatiques de pays comme le Laos, la Malaisie, le Japon, la Russie, le Canada, l'Iran, le Nigeria, l'État de Palestine, des représentants de la communauté vietnamienne en Hongrie, sont venus rendre hommage au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Au nom du gouvernement et du peuple hongrois, dans le registre de condoléances, la secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et des Relations économiques extérieures, Boglárka Illés, a écrit que le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, était un personnage historique exceptionnel, une grande personnalité de la cause politique du Vietnam, qui toujours cultive, édifie et développe une coopération mutuellement bénéfique entre la Hongrie et le Vietnam.

Vendredi 26 juillet, les organisations internationales ont présenté leurs condoléances et leurs respects à la délégation permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève (Suisse).

Dans un message de condoléances de l'OMS, son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que sous la direction du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, le Vietnam avait obtenus de nombreuses réalisations en matière de développement économique, et vise à devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur. En outre, les politiques récentes du Vietnam ont contribué à renforcer le système de santé, améliorant ainsi la vie et la santé de la population. L'OMS se réjouit de continuer à travailler avec le gouvernement vietnamien sur la base de l'héritage du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général de l'Union interparlementaire (UIP), Martin Chungong, a adressé ses condoléances au Parti, au gouvernement et au peuple du Vietnam. Le message de condoléances disait : "Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a joué un rôle important dans le renforcement de la présence du Vietnam sur la scène internationale et dans la promotion d'une coopération solide entre les pays, notamment dans les domaines de l'économie, de la culture et de la sécurité".

La directrice de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Doreen Bogdan-Martin, a également envoyé un message de condoléances.

Des représentants d'autres organisations internationales telles que l'Organisation internationale du travail (OIT), le Bureau des Nations unies à Genève... sont également venus le siège de la délégation vietnamienne à Genève pour rendre hommage au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Au Cambodge, le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet est venu vendredi 26 juillet à l’ambassade du Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Dans le registre de condoléances, le Premier ministre cambodgien a souligné que le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, était un leader ayant un rôle très important, qui a sacrifié sa vie pour le bonheur et la prospérité du peuple vietnamien, ainsi que pour renforcer les relations fraternelles profondes entre le Cambodge et le Vietnam.

Le même jour, l’ambassade du Vietnam en Slovaquie a ouvert le registre de condoléances et organisé une cérémonie commémorative au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Les cérémonies commémoratives ont été également organisées dans plusieurs localités du Laos et en Afrique du Sud.

