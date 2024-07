Des enseignements du SG du Parti, Nguyên Phu Trong, pour la jeune génération

De son vivant, le secrétaire général (SG) du Parti, Nguyên Phu Trong, a toujours réservé une affection particulière aux jeunes et aux enfants. À chaque rencontre, le dirigeant les a toujours encouragé et affirmé la confiance du Parti, de l'État et du peuple dans les futurs propriétaires du pays.