Décès

Le secrétaire d'État américain rend hommage au chef du Parti communiste du Vietnam



Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, accompagné d'une délégation américaine envoyée par le président Biden, est venu le 27 juillet au soir offrir de l'encens en hommage au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, et présenter ses condoléances à son épouse Ngô Thi Mân et à sa famille, dans leur résidence de la rue Thiên Quang à Hanoï.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Antony Blinken a transmis les condoléances du président Joe Biden à Ngô Thi Mân et à sa famille pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, soulignant que les dirigeants et les responsables de l’administration américaine, ainsi que le président Biden lui-même, ont toujours considéré le secrétaire général Nguyên Phu Trong comme un ami et un partenaire de confiance. Avec sa vision et sous sa direction, l'amitié et les relations entre les deux pays ont été nourries et développées de manière robuste, atteignant aujourd'hui le plus haut niveau de partenariat stratégique intégral.

Abordant le secrétaire général Nguyên Phu Trong comme un modèle de réconciliation entre les deux pays et un bâtisseur de ponts entre leurs peuples, Antony Blinken a affirmé que le président Biden, l’administration américaine et le peuple américain se souviendraient toujours de son héritage et honoreraient avec de bons souvenirs de ses contributions importantes à la coopération historique entre les deux nations.

Au nom de la famille, Ngô Thi Mân a exprimé sa sincère gratitude pour les sentiments bienveillants des États-Unis, du président Biden et du secrétaire d’Etat Antony Blinken envers le secrétaire général du Parti. Elle a partagé que de son vivant, le secrétaire général s'est consacré à la promotion des relations entre le Vietnam et les États-Unis. Lui et le président Biden ont publié une Déclaration commune mettant à niveau les relations entre le Vietnam et les États-Unis au niveau du partenariat stratégique intégral en septembre 2023. Ngô Thi Mân est convaincue que les deux parties continueront de mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune Vietnam-États-Unis en septembre 2023 pour renforcer et approfondir davantage les liens de coopération entre les deux pays au profit de leurs peuples.

À cette occasion, Ngô Thi Mân a exprimé ses sincères remerciements et ses meilleurs vœux de santé au président Biden, à son épouse et à leur famille.

VNA/CVN