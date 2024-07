Hanoï

Le PM Pham Minh Chinh reçoit le secrétaire d'État américain Antony Blinken

Au nom du président Biden et de l’administration américaine, le secrétaire d’État Blinken a adressé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens pour cette grande perte. Il a déclaré que le président Biden se souvenait souvent de la visite historique aux États-Unis en 2015 du secrétaire général Nguyên Phu Trong, qui a constitué un jalon important dans les relations bilatérales.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le secrétaire d'État américain a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était le leader dans le développement des relations entre les deux pays et dans la transformation des relations Vietnam - États-Unis en un partenariat stratégique intégral, un modèle de guérison et de coopération pour le bénéfice du peuple.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le secrétaire d'État Blinken au nom du président Biden et de l'administration américaine pour sa visite à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Par l'intermédiaire du secrétaire d'État américain, le Premier ministre a transmis les sincères remerciements du gouvernement vietnamien ainsi que du Premier ministre personnellement au président Biden pour son message de profondes condoléances avant le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que grâce à la vision stratégique et au leadership avisé du secrétaire général Nguyên Phu Trong et du président Joe Biden, les relations Vietnam - États-Unis sont entrées dans une nouvelle phase importante de développement.

Le secrétaire d'État Blinken a affirmé que les États-Unis valorisent et souhaitent continuer à promouvoir et à approfondir le partenariat stratégique intégral avec le Vietnam. Le chef de la diplomatie américaine a exprimé sa joie après près d'un an de mise en œuvre du partenariat stratégique intégral et la mise en œuvre active par les deux parties de la Déclaration commune et le Plan d'action Vietnam - États-Unis pour 2023, les relations Vietnam - États-Unis ont obtenu de nombreux résultats positifs conformément aux veux et aux intérêts des deux parties, contribuant positivement à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Pour orienter vers le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire d'État Blinken ont convenu que les deux parties devaient accroître les contacts et les échanges entre tous les niveaux, en particulier aux niveaux élevés, en se concentrant sur la promotion de la coopération économique, commerciale et d’investissement, de haute technologie, et dans le domaine des semi-conducteurs, favorise davantage le potentiel de coopération dans le domaine de la formation de ressources humaines de haute qualité, considérant cela comme la poursuite d'être le centre d'intérêt et la force motrice des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a particulièrement souligné la nécessité pour les deux parties de renforcer davantage leur coopération pour surmonter les conséquences de la guerre. Le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux États-Unis d'accélérer encore les progrès dans le déminage et les restes explosifs, ainsi que dans la détoxification des dioxines dans les points chauds, en soutenant les personnes handicapées touchées par les conséquences de la guerre. Pour sa part, le Premier ministre a souligné que le Vietnam continuerait à coopérer pleinement et efficacement dans la recherche des soldats américains disparus au combat (MIA).

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, le Premier ministre a invité les États-Unis à renforcer leur coopération intégrale et responsable avec les régions de l'Asie-Pacifique et de l'océan Indien, et à continuer de soutenir le consensus, le rôle central de l'ASEAN et la position de principe de l'ASEAN et du Vietnam sur la question en Mer Orientale. Le secrétaire d'État Blinken a réaffirmé que les États-Unis soutiennent un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère, élargissant l'intégration internationale et jouant un rôle de plus en plus important au sein de l'ASEAN et dans la région ainsi que dans la coopération internationale pour répondre aux défis mondiaux.

VNA/CVN