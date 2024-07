Décès

Le président vietnamien reçoit le secrétaire d'État américain venu rendre hommage au chef du PCV

>> Les hommages au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, affluent

>> Les hommages se multiplient pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Le secrétaire d'État américain rend hommage au chef du Parti communiste du Vietnam



>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le secrétaire d'État américain Antony Blinken

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Antony Blinken a remis la lettre de condoléances du président Joe Biden au président Tô Lâm suite au décès du leader du Parti du Vietnam. Dans sa lettre, le président américain a rappelé ses souvenirs et ses profondes impressions sur sa première rencontre avec le secrétaire général à Washington DC en 2015 et exprimé sa fierté de se tenir au côté du secrétaire général lors de sa visite à Hanoï l'année dernière et d'ouvrir avec le leader du Parti une nouvelle ère de coopération entre les deux pays.

Joe Biden a souligné que cet événement témoignait du désir commun des deux peuples pour la paix et la prospérité pour tous. C'est également une preuve de la détermination du secrétaire général à porter les relations entre les deux pays au plus haut niveau, - le partenariat stratégique intégral. Les États-Unis n’oublieront pas le leadership du secrétaire général. Les États-Unis soutiennent pleinement le Vietnam fort, autonome et indépendant auquel le secrétaire général a consacré toute sa vie. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a joué un rôle indispensable en dissipant les nuages qui couvraient les relations bilatérales au cours des 50 dernières années. “Honorons-nous la mémoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong en poursuivant son héritage et en maintenant ces relations importantes de coopération”.

Photo : VNA/CVN

Antony Blinken a également exprimé personnellement ses regrets suite au décès d'un dirigeant doté d'une vision stratégique et a apprécié ses contributions à la consolidation et au développement des relations Vietnam-États-Unis et de l'amitié entre les deux peuples.

Approfondir les relations bilatérales

Le président Tô Lâm a transmis ses sincères remerciements au président Joe Biden pour ses bons sentiments et son message de profondes condoléances suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong et a remercié Antony Blinken pour être venu au Vietnam pour exprimer ses condoléances avec la famille du feu secrétaire général.

Le chef de l’État a partagé que de son vivant, le secrétaire général Nguyên Phu Trong attachait une grande importance au développement des relations avec les États-Unis et mentionnait souvent le président Joe Biden avec beaucoup de bons sentiments. Sa visite historique aux États-Unis en 2015 a créé une force motrice puissante pour aider les deux pays à se développer fortement et à devenir des partenaires stratégiques intégraux comme aujourd'hui.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Les États-Unis apprécient le partenariat stratégique intégral avec le Vietnam et souhaitent que les deux parties coopèrent étroitement pour approfondir davantage les relations bilatérales importantes, a affirmé Antony Blinken, estimant que les deux parties coopéreraient étroitement pour approfondir davantage leurs relations. Les deux parties continueront à promouvoir et à cultiver leurs relations comme le souhait du secrétaire général.

Le secrétaire d'État américain a déclaré que le décès du secrétaire général constituait une perte énorme pour les relations entre les deux pays et a affirmé que le gouvernement et le peuple américains se souvenaient et honoraient toujours son héritage pour les relations entre les deux pays, en particulier en promouvant la guérison et en construisant un avenir de paix, de stabilité et de prospérité dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Renforcement du partenariat stratégique

Tô Lâm et Antony Blinken se sont réjouis de l'évolution positive des relations entre les deux pays ces derniers temps dans tous les domaines de la politique - diplomatie, économie - commerce - investissement, sécurité - défense, du règlement des conséquences de la guerre...

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme son partenaire stratégique de premier rang et a salué l'engagement continu des États-Unis à soutenir le Vietnam "fort, indépendant, autonome et prospère".

Le secrétaire d'État américain a remercié le président vietnamien pour avoir toujours soutenu le bon partenariat entre le Vietnam et les États-Unis, tout en soulignant que les États-Unis considéraient le Vietnam comme un partenaire de première importance dans la région et affirmant qu'ils continueraient à travailler avec le Vietnam pour renforcer davantage le partenariat Vietnam-États-Unis, accroître la coopération lors des forums régionaux et internationaux, dans les questions d'intérêt commun, contribuant ainsi à promouvoir le dialogue, la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, y compris dans les cadres tels que le Partenariat du Mékong - États-Unis, ASEAN, APEC, l’ONU...

VNA/CVN