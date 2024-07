Le Vietnam à la réunion des ministres des AE des pays du Mékong et de leurs partenaires

Les réunions se tiennent dans le cadre de la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM 57) et des événements connexes à Vientiane, au Laos.

Dans son discours à la MJC 15, Dô Hùng Viêt a proposé des solutions pour mettre en œuvre les trois piliers de la stratégie de coopération pour la nouvelle période.

Les solutions comprennent : promouvoir une société connectée en développant des réseaux de transport et de logistique le long du corridor économique Est-Ouest et du corridor économique Sud. Il convient en particulier de mettre l'accent sur des projets d'infrastructures de haute qualité reliant les ports maritimes, les portes frontalières, les pôles économiques, la construction des chaînes d’approvisionnement durables et soutenir la participation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

En ce qui concerne la numérisation, il est nécessaire de se concentrer sur le développement d'infrastructures numériques, de ressources humaines numériques de qualité, de soutenir les MPME dans la transformation numérique et d'appliquer la haute technologie aux industries.

En outre, une coopération efficace est nécessaire pour gérer les ressources en eau transfrontalières, garantir la sécurité alimentaire et énergétique, réduire les catastrophes naturelles et répondre au changement climatique.

Lors de la 12e conférence de la MKC, le vice-ministre a présenté certaines priorités de coopération dans les temps à venir afin de promouvoir le potentiel de la coopération du MKC.

Premièrement, promouvoir la croissance verte en mobilisant des fonds pour des projets de conversion d'énergie propre, en réduisant les émissions de carbone, en favorisant l'agriculture intelligente, en répondant au changement climatique et en investissant dans le développement des infrastructures ; dans le même temps, renforcer la coopération entre la Commission du fleuve Mékong et le Centre de l'eau Mékong - République de Corée.

Deuxièmement, accélérer le processus de transformation numérique de la sous-région du Mékong, renforcer la coopération dans le domaine du commerce électronique, développer la technologie numérique et déployer le Forum numérique Mékong - République de Corée.

Troisièmement, développer les ressources humaines pour la transformation numérique et verte, ainsi que les projets visant à recycler et à perfectionner la main-d'œuvre de la sous-région.

C'est la première fois que ces deux réunions se tiennent après trois ans d'interruption.

