Le secrétaire général et président Tô Lâm demande de frapper fort la corruption

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a demandé le 14 août aux autorités à tous les niveaux de continuer à lutter résolument et persévéramment, sans zone interdite ni exception, contre la corruption et la négativité.

La prévention et la lutte contre la corruption et la négativité doivent servir le développement socio-économique et aider à atteindre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti et non pas entraver le développement socio-économique, a-t-il déclaré en présidant la 26e réunion du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité.

Il faut accorder une attention particulière au travail de prévention et de lutte contre les pratiques malsaines, notamment les phénomènes négatifs qui sont à l’origine de la corruption, a-t-il indiqué, rappelant les remarques du regretté secrétaire général Nguyên Phu Trong sur le fait que la dégradation de l’idéologie politique, de la morale, du mode de vie conduirait à la corruption et à la négativité.

D’ici à la fin 2024 et dans les années à venir, les efforts doivent se focaliser sur la direction de la mise en œuvre efficace des tâches conformément au programme de travail 2024 du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité et à ses conclusions, a-t-il poursuivi.

Primo, il faut se concentrer sur le traitement définitif des lacunes, difficultés et obstacles dans le travail d’expertise et d’évaluation des biens mal acquis ; fournir des documents et des assistances juridiques pour arrêter et extrader tous ceux qui ont fui à l’étranger ; et accélérer le rythme de règlement des affaires de corruption, a-t-il précisé.

Le dirigeant a ainsi demandé d’achever d’ici à la fin 2024 l’enquête, la poursuite et le jugement de 30 affaires, la vérification et le règlement de 6 affaires dans le collimateur du Comité de pilotage central, notamment celles impliquant la société AIC, Xuyên Viêt Oil, Électricité du Vietnam, Thuân An Group, Phuc Son, Van Thinh Phat et le projet Saigon Gon Dai Ninh dans la province de Lâm Dông.

Secundo, il faut diriger la poursuite de la construction, du perfectionnement et de l’harmonisation des institutions pour prévenir et combattre la corruption et la négativité, en premier lieu le perfectionnement des institutions pour contrôler le pouvoir, prévenir et combattre la corruption et la négativité, a-t-il poursuivi.

Tertio, il faut diriger l’accélération et l’harmonisation du travail de contrôle, de surveillance, d’inspection, d’audit en se concentrant sur les domaines sujets à la corruption et aux pratiques malsaines, avec l’accent mis sur les violations des organisations et des membres du Parti liées aux affaires survenues au groupe Phuc Son, au groupe Thuân An, à la société AIC.

Quarto, il faut continuer à diriger l’amélioration de l’efficacité du travail d’information, de sensibilisation et d’éducation sur la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, en construisant une culture d’intégrité, d’absence de corruption et de négativité parmi les fonctionnaires, les membres du Parti et les habitants.

Quinto, il faut continuer à diriger l’amélioration de l’efficacité opérationnelle du Comité de pilotage provincial pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, trouver la solution à la petite corruption et créer des changements plus substantiels dans le travail de prévention et de lutte contre la corruption et la négativité au niveau local, a-t-il indiqué.

Ces derniers temps, le travail d’enquête, de poursuite et de jugement a été mené avec fermeté et détermination. De nombreuses affaires de corruption particulièrement graves, impliquant de nombreux ministères, branches et localités, ont été traitées de façon rigoureusement équitable suivant la devise "sans zone interdite ni exclusion".

Depuis le début de l’année, 14 fonctionnaires relevant du pouvoir central et 172 autres relevant du pouvoir local, dont cinq membres du Politburo, un membre du secrétariat du Comité central du Parti et quatre membres du Comité central du Parti.

Au cours des six premiers mois de 2024, 2.836 nouvelles affaires impliquant 5.975 personnes ont été portées devant les tribunaux pour les délits de corruption, économiques et d’abus des pouvoirs publics.

Au total, huit affaires suivies par le Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, impliquant 212 personnes, ont été jugées en première instance et six affaires impliquant 39 personnes ont été jugées en appel.

