La princesse thaïlandaise Maha Chakri Sirindhorn visite la province de Lào Cai

La visite de la princesse Maha Chakri Sirindhorn vise à étendre un projet visant à améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents de la région Asie - Pacifique au Vietnam, contribuant ainsi au développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. L'école primaire Nam Cuong fait partie des unités faisant l'objet d'une enquête pour rejoindre ce projet.

Photo: VNA/CVN

Couvrant une superficie de près de 16.000 m², l'école compte 20 classes avec 690 élèves pour l'année scolaire 2024-2025. Une fois participant au projet, les élèves pratiqueront un certain nombre d'activités telles que la fabrication de germes de soja, la culture de légumes hydroponiques et la culture de légumes dans le jardin scolaire pour améliorer leur déjeuner. Les enfants et adolescents recevront également des soins de santé nutritionnels, des examens de santé réguliers et des instructions sur la façon de prévenir les maladies saisonnières.

Le projet d'amélioration de la qualité de vie des enfants et des jeunes dans la région Asie-Pacifique parrainé par la princesse Maha Chakri Sirindhorn dans un certain nombre d'écoles au Vietnam depuis 2006 a contribué à améliorer la qualité des élèves dans les zones défavorisées.

Photo : VNA/CVN

La directrice de l'école primaire Nam Cuong, Doàn Thi Duyên, a déclaré que l'école dispose d'une grande zone pour la culture de légumes, de fleurs et d'arbres fruitiers, ajoutant qu'elle considère le développement agricole comme une activité éducative permettant aux élèves de pratiquer des compétences de base conformément au programme d'enseignement général du ministère de l'Éducation et de la Formation.

L'école vise à garantir que tout le personnel, les enseignants, les employés et les élèves reçoivent des soins de santé réguliers et soient en assez bonne santé pour travailler et étudier, a-t-elle poursuivi.

Au cours de sa visite, la princesse et la délégation royale thaïlandaise ont également visité certaines installations de l'école telles que la salle médicale, la bibliothèque et le service de lavage des mains, et ont également assisté à un cours d'anglais pour les élèves.

VNA/CVN