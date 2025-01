Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, rend visite à Bac Ninh

Photo : VNA/CVN

La séance de travail a porté sur la mise en œuvre de la résolution du XXe Congrès provincial du Parti, les résultats de la mise en œuvre de la résolution 18 sur la rationalisation de l’appareil du système politique, les orientations, objectifs et tâches dans les temps à venir...

Selon un rapport du Comité provincial du Parti, en 2024, Bac Ninh a enregistré une croissance de 6,03%. En octobre 2024, la province a annoncé qu'il n'y avait plus de ménages pauvres. Elle figure dans le groupe des dix premières localités en matière d'indice de transformation numérique (DTI) et d'indice d’application des technologies de l'information (ICT Index)...

Lors de la réunion, le secrétaire général Tô Lâm a estimé qu’actuellement, en général, Bac Ninh répondait aux critères d'une province industrielle moderne et constituait un pôle de croissance économique du delta du fleuve Rouge.

Photo : VNA/CVN

Pour les temps à venir, il a demandé à la province de Bac Ninh de continuer de renforcer la construction du Parti et du système politique, d’organiser avec succès les Congrès des organisations du Parti de tous les niveaux sur son sol, de mener à bien la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique local.

Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer les conditions de vie de la population locale, d’augmenter la croissance, de renforcer l’attraction des investissements, de favoriser le développement des infrastructures de transports stratégiques...

Le secrétaire général a salué les efforts de la province de Bac Ninh afin d'atteindre les critères urbains de classe I en 2025 et de devenir une ville relevant du ressort central d'ici la fin de 2026, lui demandant de rechercher des solutions pour un développement continu dans les temps à venir. Il l’a également appelée à se concentrer sur la création d'une percée dans la transformation numérique, à prêter attention à la préservation et au développement des valeurs culturelles...

À l’approche du Nouvel An lunaire du Serpent, le chef du Parti a remis des cadeaux aux anciens dirigeants locaux, aux dignitaires religieux, Mères Héroïnes du Vietnam, Héros des Forces armées populaires, Héros du Travail, soldats blessés et malades, ainsi qu’aux élèves de Bac Ninh primés lors de concours internationaux.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm est également allé rendre hommage au secrétaire général Nguyên Van Cu dans sa zone commémorative dans le quartier de Phù Khê, ville de Tu Son, province de Bac Ninh.

Le même après-midi, le secrétaire général Tô Lâm a assisté à la mise en chantier du projet "Temple de l'Oncle Hô et parc Van Miêu" dans la ville de Bac Ninh.

Le leader du Parti a en outre rendu visite à l’usine d’Amkor Technology Vietnam dans le district de Yên Phong, rencontré des ouvriers et travailleurs de Bac Ninh pour leur adresser ses vœux et cadeaux du Nouvel An lunaire.

VNA/CVN