Bac Ninh se prépare pour la transition vers les voitures électriques

Photo : VNA/CVN

En conséquence, le président du Comité populaire de Bac Ninh a engagé les Services de l’industrie et du commerce, des finances, de la planification et de l’investissement, de la construction, selon leurs fonctions et missions, à mener des études puis à proposer des politiques promouvant la transition vers les voitures électriques dans la province.

En parallèle, le Service des transports prendra la responsabilité générale de conseiller et proposer l’adoption de ces politiques. Il sera chargé d’élaborer un plan de transition vers les autobus et autocars électriques d’ici 2030 selon la feuille de route inclue dans la décision du Premier ministre. Cette mission devra être accomplie avant le 31 décembre.

Compte tenu du rapport publié le 7 novembre par le ministère des Transports à propos de politiques de développement du transport vert, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a exigé des ministères, départements et comités populaires des villes et provinces qu’ils s’apprêtent à mettre en place des missions en vue d’accélérer la transition de l’énergie verte au sein du secteur des transports et de la circulation.

Le vice-Premier ministre a également demandé au ministère des Finances de se pencher sur des politiques incitatives de fiscalité et de dépenses publiques pour encourager l’utilisation de véhicules électriques, ainsi que sur des politiques de soutien financier direct ou indirect pour accompagner les consommateurs dans leur transition vers les voitures de ce type.

Selon les statistiques du Département d’immatriculation du Vietnam, au cours du seul premier trimestre de 2024, le nombre de voitures électriques présentées dans le pays s’est élevé à 7.195, portant le nombre total de voitures électriques fabriquées et assemblées au Vietnam à 30.298 depuis 2021.

Kim Ngân/CVN