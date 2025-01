Le Vietnam et la Russie entretiennent des liens commerciaux florissants

Le Vietnam et la Russie ont connu des liens commerciaux et économiques remarquables au cours des dernières années, le volume des échanges affichant une croissance robuste malgré les vents contraires mondiaux, selon le vice-ministre russe du Développement économique Vladimir Ilichev.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information à la veille de la visite officielle du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine au Vietnam, Vladimir Ilichev, qui est également vice-président du comité intergouvernemental Vietnam - Russie pour la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de la science et de la technologie, a souligné que les échanges bilatéraux ont augmenté de 8,3% en 2023 par rapport à l'année précédente et que la trajectoire ascendante s'est poursuivie en 2024, les dix premiers mois affichant une augmentation de 23,9%.

Le partenariat économique a évolué au-delà du commerce traditionnel, de nouvelles routes logistiques multimodales étant établies entre les deux nations. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville sont devenues des plaques tournantes de transport cruciales pour les entreprises russes qui cherchent à étendre leur portée sur d'autres marchés d'Asie du Sud-Est, notamment la Malaisie et la Thaïlande.

En outre, il a souligné la reprise stable de leur commerce de services, précisant que les arrivées de touristes russes au Vietnam ont grimpé de 84,9% fin 2024. De même, le nombre de visiteurs vietnamiens en Russie a connu une croissance constante après la mise en œuvre d'un système de visa électronique en 2023.

Vladimir Ilichev a ajouté que les coentreprises continuent de marquer des étapes importantes, Vietsovpetro célébrant sa 250 millionième tonne d'extraction de pétrole l'année dernière tandis que le groupe GAZ assemble avec succès des véhicules au Vietnam depuis 2022. En outre, un projet de centre de sciences nucléaires au Vietnam progresse comme prévu, et le géant laitier vietnamien TH True Milk étend son empreinte en Russie avec des installations de fabrication dans les régions de Moscou, de Kalouga et de Primorsky.

Pour l'avenir, Vladimir Ilichev a identifié plusieurs domaines de collaboration prometteurs. Les investisseurs russes manifestent un intérêt croissant pour les secteurs pharmaceutique et cosmétique biologique et de la confiserie du Vietnam. Dans le même temps, les marques nationales russes ont établi une forte présence sur les principales plateformes de commerce électronique vietnamiennes, notamment Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop et Sendo.

Les entreprises russes sont prêtes à soutenir le Vietnam dans le développement de l'énergie verte et des transports, y compris des projets dans les domaines de l'énergie nucléaire, de l'énergie éolienne et de l'hydroélectricité, a-t-il déclaré, affirmant que les parties russes sont également disposées à travailler avec le Vietnam dans la numérisation où elles possèdent une expertise considérable comme la technologie satellite, les villes intelligentes, les solutions cloud, la cybersécurité et l'IA.

Il a poursuivi en disant que l'économie créative pourrait devenir une autre frontière de coopération, la Russie visant à augmenter les contributions du secteur à son PIB de 3,5% à 6% d'ici 2030, affirmant que le pays est désireux de partager son expérience et ses progrès dans la gestion de l'industrie ainsi que de fournir au Vietnam ses produits créatifs tels que l'animation.

Pour renforcer davantage les liens économiques, il a proposé d'harmoniser les normes, de réduire les barrières non tarifaires et de soutenir des projets communs. De nouveaux groupes de travail sur la coopération informatique et les soins de santé ont été créés dans le cadre du comité intergouvernemental pour faciliter les initiatives conjointes.

