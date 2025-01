Bac Ninh s'efforce d'attirer 100 projets d'IDE en 2025

Lors d’une conférence organisée le 2 janvier, le vice-président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, Lê Xuân Loi, a salué les réalisations et la détermination du Comité provincial de gestion des parcs industriels au cours de l'année écoulée. En 2024, les capitaux nouvellement enregistrés et additionnels dans les parcs industriels de Bac Ninh ont atteint un montant total de plus de 4,1 milliards d'USD, représentant 342% de l’objectif fixé. Sur ce montant, les investissements directs étrangers se sont chiffrés à plus de 3,6 milliards d'USD et les capitaux vietnamiens, 417,4 millions d'USD.

VNA/CVN