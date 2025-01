Le dirigeant Tô Lâm reçoit le vice-Premier ministre lao Vilay Lakhamphong

>> Le vice-ministre des AE Dô Hùng Viêt souligne le succès de la visite du PM vietnamien au Laos

>> Vietnam et Laos lancent le paiement transfrontalier par code QR

>> Vietnam - Laos : les ministères de la Police renforcent leur coopération

Photo : VNA/CVN

Le leader du PCV a affirmé que cette visite contribuait à la concrétisation de l’accord de haut niveau entre les deux pays sur la coopération en matière de défense et de sécurité, et à l’approfondissement de leur solidarité particulière.

Il a félicité et apprécié les réalisations importantes que le Laos a accomplies ces derniers temps, notamment dans la mise en œuvre de la résolution du XIe Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Maintenir la stabilité politique

Il s’agit notamment de maintenir la stabilité politique, de renforcer la défense et la sécurité nationales, de promouvoir le développement socio-économique et d’obtenir de nombreux succès dans les affaires étrangères, comme la présidence réussie de l’ASEAN et la présidence de la 45e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-45).

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam accorde toujours de l’importance et de la priorité au renforcement et à l’amélioration de la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, considérant cela comme une tâche stratégique d’une importance vitale pour le développement de chaque pays.

Le Vietnam reste déterminé à soutenir le développement du Laos et est prêt à partager son expérience dans tous les domaines pour un développement mutuel, a-t-il souligné.

Abordant avec enthousiasme la coopération étroite et efficace entre les deux ministères de la Police, il les a exhorté à continuer de promouvoir leurs belles traditions, de renforcer le soutien mutuel et la collaboration étroite, d’échanger des informations et de partager leurs expériences dans la lutte contre les activités des forces hostiles visant à déstabiliser chaque pays, à prévenir l’évolution pacifique et à lutter contre la criminalité transnationale, en particulier le trafic de drogue.

Ces efforts, a-t-il affirmé, contribueront à assurer la sécurité et l’ordre, et à construire une frontière commune de paix, de stabilité et de développement, les deux parties résistant fermement aux forces hostiles qui utilisent le territoire de l’un pour nuire à l’autre.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le leader du PCV a adressé ses chaleureuses salutations et ses meilleurs vœux au secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith et aux hauts dirigeants lao.

De son côté, le vice-Premier ministre et ministre de la Police, Vilay Lakhamphong, a respectueusement transmis les salutations du secrétaire général et président Thongloun Sisoulith au secrétaire général Tô Lâm.

Il a félicité le peuple vietnamien pour les réalisations importantes qu’il a obtenues récemment et a exprimé sa conviction que sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le peuple vietnamien continuera à enregistrer de nouvelles et plus grandes réalisations, à mettre en œuvre avec succès la résolution du XIIIe Congrès national du PCV et à organiser des congrès du PCV à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du PCV au début 2026.

Vilay Lakhamphong a sincèrement remercié le Vietnam pour le soutien et l’assistance substantiels, opportuns et efficaces qu’il a fournis au Laos au fil des ans, notamment en aidant le Laos à organiser avec succès les Sommets de l’ASEAN et de l’AIPA en 2024.

Il a informé le dirigeant vietnamien de la situation récente au Laos, de la mise en œuvre de la résolution du XIe Congrès national du PPRL et de la coopération entre les ministères de la Police des deux pays.

Il a affirmé que le ministère lao de la Police continuera de coordonner étroitement avec son homologue vietnamien pour protéger fermement la sécurité nationale et maintenir l’ordre et la sécurité sociale en toutes circonstances, contribuant ainsi à renforcer et à améliorer les relations spéciales entre le Laos et le Vietnam.

VNA/CVN