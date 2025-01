Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération à l’ONU

Le représentant permanent du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU), Dang Hoàng Giang, a rendu visite le 11 janvier à New York à la Mission permanente de Cuba auprès de cette organisation à l’occasion du Nouvel An 2025 et du 66 e Jour de la libération nationale de Cuba (1 er janvier 1959-2025).

Au cours de sa visite, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a félicité la délégation cubaine et discuté avec son chef, l’ambassadeur Ernesto Guzman, des relations entre le Vietnam et Cuba et de leur coopération à l’ONU.

Il a apprécié la position et le rôle de Cuba sur la scène internationale et à l’ONU, exprimant sa conviction que le peuple cubain surmontera les difficultés causées par l’embargo injuste et continuera à protéger fermement les acquis de la révolution et à obtenir de nouveaux succès.

Exprimant sa joie de voir l’amitié spéciale continuellement renforcée entre le Vietnam et Cuba, le représentant a salué les efforts des deux parties pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération, en particulier les résultats de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm à Cuba en septembre 2024.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a espéré que dans les temps à venir, les deux pays continueraient à promouvoir leur tradition de coopération fiable et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, en particulier l’ONU.

Affection indéfectible

Pour sa part, l’ambassadeur Ernesto Guzmán a déclaré qu’il appréciait l’affection indéfectible et le soutien précieux que le Vietnam a apporté à Cuba au fil des ans, y compris les actions concrètes qui ont aidé le peuple cubain à se remettre des effets de l’ouragan Oscar en octobre dernier.

Rappelant les souvenirs de sa visite au Vietnam, le diplomate cubain a salué les réalisations importantes que le Vietnam et son peuple ont accomplies en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale.

À cette occasion, les deux ambassadeurs ont convenu de renforcer davantage la coopération entre leurs délégations à New York et de se coordonner pour promouvoir le multilatéralisme, défendre le droit international et la Charte de l’ONU, et protéger les droits et intérêts légitimes des pays en développement. Ils sont également parvenus à un consensus sur d’autres préoccupations mutuelles dans le cadre de l’ONU, du Mouvement des non-alignés et du G77.

