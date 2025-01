La visite du PM russe au Vietnam devrait renforcer les liens vers un avenir meilleur

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a déclaré que ce voyage revêtait une grande importance, car il se déroule dans le contexte où les deux pays viennent de célébrer le 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales (16 juin 1994 - 2024) et attendent avec impatience le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (30 janvier 1950 - 2025).

Il s’agit de la première visite du Premier ministre russe Michoustine au Vietnam, qui vise à renforcer le partenariat stratégique global Vietnam - Russie et à préparer des activités importantes dans les relations bilatérales cette année. Cela démontre que les deux pays apprécient leur amitié traditionnelle et sont déterminés à consolider et à renforcer davantage le partenariat stratégique global, a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie a affirmé que le Vietnam était un partenaire fiable et une priorité importante dans sa politique du "Regard vers l’Est", tandis que le Vietnam considère systématiquement la Russie comme l’une des principales priorités de sa politique étrangère.

Ce voyage réaffirme le ferme engagement des deux parties à maintenir et à faire progresser le partenariat stratégique global, en le rendant plus intensif, plus substantiel et plus efficace. Il offrira également une opportunité aux dirigeants vietnamiens et russes de discuter et de parvenir à un consensus sur des questions importantes, tout en esquissant les orientations stratégiques futures et en définissant clairement les domaines clés de coopération, allant de l’économie, du commerce, de l’énergie et de la science-technologie à l’éducation, à la culture et à la défense-sécurité, a souligné l’ambassadeur Dang Minh Khôi.

Les deux parties examineront les obstacles existants à la coopération bilatérale et les progrès sur les projets de coopération clés dans l’énergie, l’industrie et d’autres domaines. Elles élaboreront également des solutions pour élargir la coopération dans des domaines potentiels, créant ainsi une dynamique pour favoriser davantage les relations bilatérales.

En revenant sur les relations bilatérales au cours des 75 dernières années, le diplomate a déclaré que l’échange de délégations de haut niveau a joué un rôle crucial, offrant aux deux parties des opportunités de discuter des orientations stratégiques et des objectifs à long terme de leur relation, et de résoudre les défis existants dans la coopération bilatérale grâce à l’engagement politique fort et aux orientations décisives des dirigeants de haut rang lors de leurs visites.

Il a souligné l’immense potentiel et la grande marge de manœuvre pour que les relations se renforcent et s’intensifient dans les temps à venir, ajoutant que les mécanismes de coopération bilatérale tels que le Comité de coopération interparlementaire, les Comités intergouvernementaux sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technique, ainsi que sur la collaboration militaire et technique, et le Comité Vietnam - Russie sur la coopération éducative, scientifique et technologique joueront un rôle important dans la conduite de ces progrès.

Avec la volonté politique des dirigeants et la détermination inébranlable des peuples des deux nations, 2025 marquera le début d’une nouvelle phase dans la coopération globale entre le Vietnam et la Russie, a-t-il souligné.

Plus de sept décennies de liens traditionnels

L’ancienne Union soviétique, aujourd’hui la Russie, a été l’un des premiers pays au monde à reconnaître et à établir officiellement des relations diplomatiques avec le Vietnam le 30 janvier 1950, jetant ainsi les bases d’une solide amitié et d’une excellente coopération entre les deux pays dans les années à venir.

Les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle phase de développement après la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales en 1994. À ce jour, les dirigeants des deux pays continuent d’affirmer qu’il s’agit d’un document historique d’une grande importance, symbolisant le début d’une nouvelle phase dans la coopération multiforme et jetant les bases de la mise à niveau de leurs relations vers un partenariat stratégique global.

Le cadre des relations bilatérales au XXIe siècle a été continuellement élevé grâce à des étapes clés : l’établissement d’un partenariat stratégique en 2001 ; la mise à niveau vers un partenariat stratégique global en 2012 ; la signature en 2021 de la Déclaration commune sur la vision du partenariat stratégique global à l’horizon 2030; et la signature en juin 2024 de la Déclaration conjointe sur l’approfondissement de leur partenariat stratégique global, en s’appuyant sur les acquis de la mise en œuvre de trois décennies de leur Traité sur les principes des relations amicales.

Ces jalons revêtent une grande importance, marquant le développement des relations bilatérales et démontrant la détermination de leurs dirigeants et de leurs peuples à rendre la coopération bilatérale de plus en plus efficace et substantielle dans tous les domaines, répondant ainsi aux besoins et aux intérêts des peuples des deux pays et contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Fondées sur la forte amitié entre les dirigeants et les peuples des deux pays, les relations politiques sont d’une grande confiance, avec des échanges fréquents de délégations et des contacts à tous les niveaux. Cela crée une forte dynamique pour une coopération bilatérale globale.

En plus des visites et des contacts de haut niveau, les deux pays ont maintenu le mécanisme du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technologique ; et ont coopéré étroitement au sein de forums multilatéraux et d’organisations internationales, notamment les Nations unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Dialogue Asie-Europe (ASEM), le Forum régional de l’ASEAN (ARF) et la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Le commerce bilatéral a connu une croissance rapide, en particulier depuis l’entrée en vigueur officielle de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) en octobre 2016. Les échanges bilatéraux sont passés de 3,63 milliards de dollars en 2023 à 4,57 milliards de dollars l’année dernière.

En novembre 2024, la Russie comptait 199 projets d’investissement au Vietnam avec un capital enregistré total d’environ 990 millions de dollars, se classant au 26e rang sur 147 pays et territoires investissant au Vietnam. D’autre part, le Vietnam comptait 16 projets d’investissement valides en Russie avec un capital enregistré total de 1,6 milliard d'USDs, se classant au 4e rang sur 81 pays et territoires investissant en Russie.

Il y a actuellement environ 60.000 Vietnamiens vivant en Russie. Ils ont apporté des contributions à la fois à la patrie vietnamienne et au pays d’accueil ainsi qu’à leur amitié traditionnelle.

