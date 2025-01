La prochaine visite du PM russe au Vietnam créerait une nouvelle dynamique

À l'approche de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhail Vladimirovich Mishustin, prévue du 14 au 15 janvier 2025, l'ambassadeur de Russie au Vietnam, G.S. Bezdetko, a donné ses évaluations sur cette visite et les relations bilatérales.

Dans le cadre de sa visite, le Premier ministre russe aura des entrevues et entretiens avec les dirigeants vietnamiens pour discuter de sujets cruciaux touchant au commerce, à l’économie, à la culture et aux relations humanitaires.

Les deux parties mettront l'accent sur des projets communs dans l'énergie, les transports, l'industrie et l'agriculture. Plusieurs documents devraient être signés.

Cette visite qui interviendra juste avant le 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (30/01/1950-2025), revêt une signification symbolique. Selon l'ambassadeur, 2025 marquera également d'autres anniversaires importants, notamment les 80 ans de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam, le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et le 10e anniversaire de l'Accord de libre échange Vietnam - Union économique eurasienne (29 mai).

L'ambassadeur a souligné l'importance d'un dialogue politique régulier au plus haut niveau. Il a rappelé la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam en juin 2024 et celle du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân en Russie en septembre 2024. En septembre dernier, la 25ᵉ réunion de la Commission intergouvernementale Russie - Vietnam pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique s'est tenue à Moscou.

L'ambassadeur G.S.Bezdetko a déclaré lors de la prochaine visite au Vietnam du Premier ministre russe, les deux parties devraient discuter de manière approfondie des perspectives de renforcement de la coopération russo-vietnamienne dans les domaines d'intérêt mutuel, y compris des mesures visant à renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'économie, de la science et de la technologie et de l'humanité.

Elles discuteront des mesures visant à renforcer la coordination des actions sur la scène internationale, en particulier aux Nations unies et dans les mécanismes centrés sur l'ASEAN. Les discussions s'appuieront sur la base de la proximité ou de la coïncidence des positions de la Russie et du Vietnam concernant les questions importantes de l'agenda mondial et régional.

L'objectif est de promouvoir des approches communes pour relever les défis urgents de l'époque, tout en défendant les principes fondamentaux tels que l'égalité souveraine, la non-intervention dans les affaires intérieures des États indépendants, l'égalité et un ordre mondial multipolaire équitable.

"Nous apprécions les résultats de la participation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au sommet des BRICS sous le format "BRICS+" à Kazan, le 24 octobre 2024, ainsi que sa rencontre en marge de ce sommet avec le président russe Vladimir Poutine", a souligné l'ambassadeur G.S. Bezdetko.

Les échanges commerciaux entre les deux pays continuent de croître. En 2023, les échanges bilatéraux ont augmenté de 8,3% et, sur les neuf premiers mois de 2024, de 24%, atteignant 4,4 milliards de dollars. Le secteur énergétique joue un rôle clé, avec des projets réussis tels que Vietsovpetro et Rusvietpetro.

Le diplomate russe a également mis en avant la coopération éducative. Un millier de bourses sont accordées chaque année à des étudiants vietnamiens pour faire des études en Russie. En outre, les échanges touristiques sont en plein essor, avec 204 000 touristes russes ayant visité le Vietnam entre janvier et novembre 2024, soit une hausse de 82%.

L'ambassadeur G.S. Bezdetko s'est déclaré convaincu que les rencontres du Premier ministre Mikhail Vladimirovich Mishustin avec les dirigeants vietnamiens créeront une nouvelle dynamique pour renforcer la coopération dans des domaines traditionnels et nouveaux, tout en promouvant l'amitié et le partenariat stratégique global entre les deux nations.

