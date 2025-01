Le président de l’Assemblée nationale se rend à Hâu Giang

À l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rendu visite dimanche 12 janvier aux soldats, aux bénéficiaires des politiques sociales, aux ménages pauvres, aux minorités ethniques et aux travailleurs vivant dans des conditions difficiles dans la province de Hâu Giang, dans le delta du Mékong.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rendu visite et offert dimanche 12 janvier des cadeaux aux soldats, aux bénéficiaires des politiques sociales, aux ménages pauvres, aux minorités ethniques et aux travailleurs vivant dans des conditions difficiles dans la province de Hâu Giang, dans le delta du Mékong, à l’approche du Nouvel An lunaire (Têt).

En offrant des cadeaux aux habitants de la commune de Thanh Xuân, district de Châu Thanh A, le plus haut législateur s’est réjoui des réalisations accomplies par la province en général et le district en particulier dans le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationales et la construction du système politique.

En 2024, Hâu Giang a atteint et dépassé les 18 objectifs clés. Elle a enregistré une croissance de 8,76% et ses recettes intérieures se sont élevées à plus de 7.000 milliards de dôngs (275,9 millions d'USD). La protection sociale, la prise en charge des bénéficiaires des politiques, de ceux qui ont rendu service à la nation et des ménages pauvres ont été efficacement mises en œuvre. Le taux de pauvreté a été réduit à 1,48%.

Défis à relever

Malgré de nombreux défis, le district de Châu Thanh A s’est concentré sur le développement socio-économique tout en accordant une attention particulière au soutien des familles pauvres et des bénéficiaires des politiques sociales.

Le président de l’Assemblée nationale a exhorté la province à promouvoir fortement les mouvements d’émulation du niveau provincial aux niveaux de district et de commune en redoublant d’efforts pour atteindre un objectif de croissance économique à deux chiffres en 2025.

Dans le même temps, la province de Hâu Giang, le district de Châu Thanh A et la commune de Thanh Xuân ont été encouragés à transformer leur structure économique, à stimuler l’industrie, le commerce et les services, et à développer l’agriculture de haute technologie, l’agriculture verte et l’agriculture circulaire.

Trân Thanh Mân a souligné l’importance d’investir dans le développement de l’agriculture associée au tourisme et à l’agriculture de haute qualité, tout en donnant la priorité aux soins de santé publique en envoyant des médecins, des médicaments et du matériel médical aux postes de santé des communes.

Il a également souligné l’importance de construire un système politique véritablement pur et fort aux niveaux provincial, des districts et des communes, en garantissant un appareil administratif rationalisé, efficace et efficient, en nommant des personnes compétentes et qualifiées pour servir la nation et en sélectionnant des fonctionnaires intègres et talentueux pour servir le peuple.

Le même jour, il a rendu visite à 100 travailleurs défavorisés de l’EURL Giap Quan Thang, dans le bourg de Cai Tac, district de Châu Thanh A, et leur a offert des cadeaux. Il a reconnu les contributions importantes des entreprises et de la main-d’œuvre de la province, en particulier des travailleurs de l’entreprise, aux réalisations globales de la province et de la nation ces derniers temps.

Notant que Hâu Giang est sur la bonne voie en donnant la priorité au développement de l’industrie et de l’artisanat, il a conseillé à la province de doubler, voire de tripler, sa main-d’œuvre pour réaliser une percée dans le développement.

Il a également exhorté la localité à attirer fortement les entreprises pour investir davantage dans l’agriculture et les industries de haute technologie, et à tirer le meilleur parti des avantages compétitifs de la province pour attirer des ressources pour développer des industries de haute qualité et des services commerciaux.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a effectué une visite pré-Têt et a offert des cadeaux aux minorités ethniques, aux bénéficiaires des politiques sociales et aux personnes pauvres du district de Phung Hiêp. Il a également assisté à la remise de 500 millions de dôngs de cadeaux du Têt par Agribank à la province.

