Des anciens dirigeants donnent leurs avis sur les projets de documents

Selon les prévisions, le XIVe Congrès national du Parti devrait avoir lieu en janvier 2026, ce qui constitue un événement politique d'une importance particulière pour le pays. Pour préparer ce Congrès, le Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat du 13e exercice ont tenu de nombreuses réunions pour se concentrer sur la préparation de deux tâches très importantes: rédiger les documents à présenter au Congrès et bien préparer les candidats pour le Congrès.

S'exprimant lors de la conférence, Tô Lâm a souligné que la pensée fondamentale des documents de cette session est de déterminer comment faire progresser le pays et le propulser dans une nouvelle ère.

Les documents présentés au XIVe Congrès du Parti doivent être le produit de la quintessence de l'intelligence de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée. Il est donc nécessaire de promouvoir la démocratie, l'intelligence collective, avec la participation et les contributions des organes, secteurs de ressort central, des localites et du peuple, et notamment d'anciens dirigeants du Parti et de l'État qui connaissent très bien la pratique et ont participé pendant de nombreuses années à la direction du Parti et de l'État, a affirmé le secrétaire général Tô Lâm.

Selon lui, les ressources et les moteurs essentiels pour que le pays se développe dans la nouvelle ère résident dans une application forte des sciences, des technologies et de l'innovation. Il est crucial de promouvoir le développement de nouvelles forces de production, d'accélérer la transformation numérique, de favoriser le développement vert et la transition énergétique, tout en mettant en valeur la puissance de la culture et de l'homme.

Tout le peuple vietnamien doit s'unir, saisir au maximum les opportunités et avantages, repousser les défis, afin de faire en sorte que le pays se développe de manière complète, forte et dynamique.

Lors de la conférence, les délégués se sont penchés sur le rapport politique du XIIIe Comité central du Parti, le rapport évaluant les 5 années de mise en œuvre de la stratégie décennale de développement socio-économique pour la période 2021-2030, les orientations et les tâches de développement socio-économique pour la période 2026-2030, le rapport de synthèse sur le travail de construction du Parti et la mise en œuvre de la Charte du Parti, ainsi que le rapport de synthèse sur certaines théories et pratiques de la réforme du pays au cours des 40 dernières années.

