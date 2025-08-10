Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, entame une visite d'État en R. de Corée

Le matin du 10 août, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d'une délégation de haut rang, a quitté Hanoï pour effectuer une visite d'État en République de Corée de quatre jours, à l'invitation du président sud-coréen Lee Jae Myung et de son épouse.

Il s'agit de sa première visite d'État en République de Corée dans sa nouvelle fonction. Ce sera une occasion pour les deux parties d'approfondir les échanges stratégiques, de définir les orientations et mesures visant à développer les relations bilatérales de manière substantielle, globale et efficace.

Elle ouvrira également de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs importants et à fort potentiel, apportant des bénéfices concrets aux peuples des deux pays et contribuant à la paix, la stabilité et le développement régional et mondial.

Dans le contexte où le Vietnam élabore et met en œuvre ses grandes orientations de développement, cette visite illustre clairement sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, associée à une intégration internationale proactive, active, globale, profonde et efficace.

Elle constitue également une activité de politique étrangère importante visant à accélérer la mise en œuvre de la Résolution N°59 du Bureau politique sur l'intégration internationale dans la nouvelle situation.

