La visite du président Luong Cuong contribue à une coopération globale avec l'Afrique

La visite du président vietnamien Luong Cuong en Égypte et en Angola a renforcé les liens traditionnels avec l’Afrique et stimulé une coopération globale, contribuant aux objectifs de développement national, a souligné le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

La récente visite du président vietnamien Luong Cuong en Égypte et en Angola a non seulement réaffirmé le profond attachement du Vietnam à ses amis africains traditionnels, mais a également contribué à promouvoir une coopération globale dans tous les secteurs en diversifiant les marchés et les partenaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement national, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

S'adressant à la presse, Bùi Thanh Son a déclaré qu'il s'agissait de la première visite d'État d'un dirigeant vietnamien important en Égypte depuis sept ans et en Angola depuis 17 ans, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de porter les relations avec ces partenaires à une nouvelle hauteur et à la réaffirmation du message politique du Parti et de l'État à l'égard de la région africaine.

L'Afrique compte de nombreux amis traditionnels du Vietnam. L'Égypte et l'Angola jouent un rôle important dans la région : l'Égypte accueille la Ligue arabe et l'Angola préside actuellement l'Union africaine, a-t-il souligné.

C'est pourquoi il a déclaré que ces visites mettaient en lumière la politique étrangère du Parti et de l'État vietnamiens, axée sur l'indépendance, l'autodétermination, le multilatéralisme et la diversification, et reflétaient la tendance au renforcement de la coopération entre les pays du Sud pour façonner un nouvel ordre mondial multipolaire, juste et équitable.

Lors de ses visites, le président Luong Cuong a maintenu un programme de travail diversifié et efficace, incluant des entretiens avec ses homologues égyptien, Abdel Fattah El-Sisi, et angolais, João Gonçalves Lourenço. Il a également rencontré des dirigeants de haut niveau et assisté à la commémoration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Angola.

Le président a visité pour la première fois le siège de la Ligue arabe en Égypte et a prononcé un discours à l'Assemblée nationale angolaise, réaffirmant sa volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec les deux pays et de faire du Vietnam un pont pour promouvoir la paix, la coopération et le développement entre l'Asie et l'Afrique.

Selon le vice-Premier ministre, ce voyage a atteint tous les objectifs fixés et a donné lieu à des résultats substantiels et remarquables, notamment l'établissement d'un nouveau cadre pour les relations entre le Vietnam et les pays de la région. Le partenariat global avec l'Égypte est le premier du genre avec un pays africain. Avec l'Angola, la voie a été tracée pour la construction d'un "partenariat de coopération au développement", servant de modèle à la coopération Sud-Sud.

Outre les Déclarations communes, de nombreux accords importants ont été signés dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la défense, de la sécurité, des opérations de maintien de la paix, des affaires judiciaires, de la télévision, de l'agriculture et de la coopération interrégionale, entre autres.

Ces visites ont créé des conditions favorables pour l'accès des entreprises vietnamiennes à ces marchés et la promotion des investissements, ouvrant ainsi des perspectives de coopération dans de nouveaux domaines potentiels. L'Égypte et l'Angola se sont engagées à faciliter l'entrée de biens clés en provenance du Vietnam, tels que le pétrole et le gaz, les produits halal et les services techniques, a révélé Bùi Thanh Son.

Il a ajouté que les discours de Luong Cuong devant la Ligue arabe en Égypte et l'Assemblée nationale angolaise ont réaffirmé le rôle, la position et l'orientation du Vietnam dans la nouvelle ère, témoignant de sa volonté d'écrire conjointement un nouveau chapitre de la coopération multiforme avec les pays arabes et africains au service de la paix, de la coopération et du développement.

Dans un contexte mondial en constante évolution et complexe, ces messages politiques renforceront les relations, l'affection et la confiance entre le Vietnam et les pays arabes et africains, et favoriseront une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des mécanismes multilatéraux, notamment les Nations unies et le Mouvement des non-alignés. Parallèlement, ils contribueront à promouvoir les relations entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Ligue arabe et l'Union africaine.

Pour concrétiser ces objectifs, Bùi Thanh Son a souligné la nécessité de renforcer la mise en œuvre des engagements et d'élaborer des plans d'action ; de lancer rapidement de nouveaux mécanismes et de promouvoir plus efficacement ceux qui existent déjà ; et d'accélérer la coopération entre le gouvernement, les entreprises, les habitants et les collectivités locales pour atteindre ces objectifs.

Il a suggéré de favoriser la coopération dans l'industrie halal, la fabrication textile, le tourisme, l'éducation, l'énergie, l'agriculture et les mines, etc. Les ministères, départements, secteurs, localités et entreprises vietnamiens doivent travailler de manière proactive avec les partenaires égyptiens et angolais pour examiner et éliminer les difficultés et les obstacles à la coopération économique, continuer à s'ouvrir aux biens et produits agricoles de chacun, dans le but d'atteindre l'objectif d'un milliard de dollars de commerce bilatéral avec chaque pays et de signer un accord commercial bilatéral avec l'Égypte dans un avenir proche.

