Le président vietnamien Luong Cuong rencontre les dirigeants du MPLA

Dans le cadre de sa visite d'État en Angola, le président vietnamien Luong Cuong s'est rendu jeudi 7 août au siège du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), au pouvoir, et a rencontré la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, ainsi que les membres de son conseil d'administration.

Photo : VNA/CVN

Saluant les réalisations remarquables de l'Angola sous la direction du MPLA et du président et leader du MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, le président vietnamien s'est dit confiant que le MPLA continuera de s'unir pour consolider sa force, devenir un noyau de cohésion pour la société angolaise et continuer à guider son peuple vers de plus grands succès, renforçant ainsi son rôle et sa position dans la vie politique du pays.

De son côté, Mara Quiosa a exprimé son admiration pour les grandes réalisations du Vietnam dans tous les domaines et a affirmé que le MPLA valorise toujours l'amitié, la solidarité et la fraternité avec le Parti communiste vietnamien. Elle a exprimé la volonté du MPLA d'approfondir les liens entre les deux forces politiques, au bénéfice des peuples des deux pays.

Elle a également souligné qu'au cours des 50 dernières années, le MPLA était fier d'avoir soutenu le Parti communiste vietnamien et était reconnaissant du soutien apporté par le Parti et l'État vietnamiens, tant dans les moments difficiles que dans les moments de gloire de l'Angola.

Photo : VNA/CVN

Concernant les relations entre les deux partis et les deux pays, le président Luong Cuong a rappelé la visite historique au Vietnam en 1971 d'Agostinho Neto, alors chef du MPLA et premier président de l'Angola, soulignant que la fraternité forgée lors de la lutte pour la libération nationale constituait un héritage commun inestimable que les nouvelles générations des deux pays se devaient de préserver et de promouvoir.

Afin de renforcer la confiance et les liens entre les deux partis au pouvoir et de jeter les bases d'une coopération bilatérale plus poussée, les deux dirigeants ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et expérimentées en matière de direction et de gestion du pays, ainsi que de renforcer le Parti, l'éducation politique et idéologique, la formation des cadres et des militants, et de favoriser les liens d'amitié et de coopération entre les organisations sociopolitiques, contribuant ainsi à une meilleure compréhension mutuelle.

À cette occasion, le président Luong Cuong a transmis l'invitation des dirigeants du Parti communiste du Vietnam à la vice-présidente du MPLA de se rendre en Angola au moment opportun, invitation qu'elle a acceptée avec plaisir.

Le matin du même jour, le chef de l'État, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau ont visité le Musée d'histoire militaire angolais, situé sur le site de la forteresse São Miguel à Luanda.

VNA/CVN