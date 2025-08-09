Établir un nouveau cadre dans les relations avec les pays frères d'Afrique

Le 9 août à midi, le président de la République, Luong Cuong, et son épouse, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut niveau, sont rentrés à Hanoï, concluant avec succès leur visite d'État en République arabe d'Égypte et en République d'Angola, effectuée à l'invitation du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço.

>> Le président vietnamien termine sa visite en Angola

>> La visite du président Luong Cuong contribue à une coopération globale avec l'Afrique

>> Les médias angolais mettent en lumière la visite d'État du président Luong Cuong

Photo : VNA/CVN

Il s'agissait de la première visite d'État d'un dirigeant vietnamien en Égypte depuis sept ans et en Angola depuis dix-sept ans, marquant la stature de la diplomatie vietnamienne et réaffirmant le message politique du Parti et de l'État à l'égard des pays africains.

Dans les deux pays, le président et son épouse ont reçu un accueil chaleureux et solennel. Les dirigeants ont exprimé leur profonde affection pour le Président Hô Chi Minh, considérant le Vietnam comme une source d'inspiration pour les mouvements de libération nationale et un modèle de développement réussi.

Avec l'Égypte, l'Angola et de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique, les liens avec le Vietnam reposent sur des bases historiques solides, patiemment cultivées par le Président Hô Chi Minh et les dirigeants de l'époque. Dès le début du XXe siècle, l'Oncle Hô s'était rendu en Égypte, en Algérie et en Tunisie, tissant des liens culturels et amicaux durables.

Dans son discours au siège de la Ligue arabe, le président Luong Cuong s'est dit ému de constater que la mémoire de Hô Chi Minh restait vivace dans le cœur des peuples égyptien et arabes. Il a souligné que le Vietnam et les pays arabes s'étaient toujours soutenus mutuellement, tant durant la lutte pour l'indépendance d'hier que dans la construction nationale d'aujourd'hui.

En Égypte, le président Luong Cuong a reçu de la part des dirigeants égyptiens de vifs témoignages d’admiration pour le Président Hô Chi Minh, l'histoire héroïque du peuple vietnamien et les remarquables succès obtenus sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Le président Abdel Fattah Al-Sissi a réaffirmé la volonté de l'Égypte de promouvoir davantage la relation d'amitié traditionnelle avec le Vietnam.

Les deux parties se sont accordées sur des mesures concrètes pour renforcer la confiance politique, stimuler la coopération économique et approfondir les liens d'amitié entre les deux peuples. Elles ont convenu de porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars dans les prochaines années et d'envisager des négociations en vue d'un accord de libre-échange Vietnam - Égypte, ouvrant leurs marchés respectifs aux produits phares de chacun. Les secteurs prioritaires incluent l'industrie, le textile, les énergies renouvelables et les technologies de l'information. Un Conseil d'affaires Vietnam - Égypte sera créé pour favoriser les échanges et les investissements.

Point marquant de la visite, les deux pays ont décidé de porter leurs relations au rang de Partenariat global.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a également prononcé un discours important au siège de la Ligue arabe - une première pour un haut dirigeant vietnamien - dans lequel il a exprimé le souhait d'ouvrir un nouveau chapitre de coopération multiforme entre le Vietnam et les pays arabes. Les responsables de la Ligue arabe ont salué cette visite comme un jalon historique et ont vu dans ce discours une véritable feuille de route pour dynamiser les relations entre les pays arabes et le Vietnam.

Malgré la distance géographique, le Vietnam et l'Angola partagent un même esprit patriotique et les souvenirs glorieux de leur lutte pour l'indépendance et la liberté. Un jour seulement après la proclamation d’indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975, le Vietnam devenait le deuxième pays au monde à établir officiellement des relations diplomatiques avec l'Angola. Cinquante ans plus tard, cette amitié traditionnelle, fraternelle et de camaraderie s'est continuellement renforcée.

Dès les années 1980, le Vietnam a envoyé de nombreux experts dans les domaines de l’éducation et de la santé en Angola. Par leur diligence, leur sens des responsabilités, leur dévouement et leurs compétences, les médecins et enseignants vietnamiens ont laissé une image positive au sein des communautés locales. Les autorités et la population angolaises apprécient hautement leurs précieuses contributions. Les dirigeants des deux pays considèrent cette relation fraternelle comme un patrimoine commun et une base solide pour ouvrir une nouvelle phase de coopération, approfondir la confiance politique et l'entraide mutuelle entre les deux Partis et États, ainsi que pour renforcer la solidarité et la compréhension entre leurs peuples.

La visite d'État du président Luong Cuong, à l'occasion du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques des deux pays, a témoigné de l'importance que le Vietnam attachait à l'Angola. Elle a traduit la volonté d'élever cette relation à un niveau plus profond sur le plan politique, plus vigoureux dans le domaine économique et plus large dans les échanges entre les peuples, faisant de l'Angola un partenaire modèle pour promouvoir la coopération multiforme entre le Vietnam et les autres pays africains.

Photo: VNA/CVN

Lors de ses rencontres avec les dirigeants angolais, les deux parties ont convenu de promouvoir leur amitié traditionnelle, de s'entraider pour le développement et la prospérité de leurs peuples, ainsi que pour la paix et la stabilité régionales et mondiales. Elles se sont engagées à maintenir des visites et contacts réguliers à tous les niveaux, à optimiser les mécanismes de coopération existants et à envisager la création de sous-comités sectoriels.

Forts de leurs potentiels et de nouvelles conditions favorables, elles faciliteront l'accès mutuel des produits phares de chaque pays, partageront les opportunités d'investissement et soutiendront la participation des entreprises à des projets prioritaires, notamment dans l'agriculture, le pétrole et le gaz, l'énergie et les technologies de l'information. La coopération dans les domaines traditionnels comme l'éducation, la santé et l'agriculture sera poursuivie. Plusieurs accords signés à cette occasion ouvriront aussi de nouvelles perspectives dans la sécurité, la défense, la pêche et l'investissement.

Lors de la visite au siège du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), le président vietnamien et sa suite ont été reçu par la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa. Elle a souligné que cette visite, au-delà de sa signification politique et diplomatique, est celle de camarades et de frères des deux côtés de l'océan.

Le président a également rencontré les communautés vietnamiennes en Égypte et en Angola pour partager des informations sur la situation nationale et écouter leurs aspirations. Il a salué leurs contributions au renforcement de l'amitié entre le Vietnam et les pays d'accueil.

Selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, les visites du président en Égypte et en Angola ont atteint tous ses objectifs, établissant un nouveau cadre de relations avec les pays de la région et ouvrant des opportunités de coopération dans de nouveaux domaines.

Le président a transmis aux pays arabes et africains des messages importants du Parti et de l'État vietnamiens, réaffirmant le rôle et les orientations du Vietnam dans la nouvelle ère et exprimant la volonté commune d'ouvrir un nouveau chapitre des relations multiformes avec ces pays, au service de la paix, de la coopération et du développement.

VNA/CVN