Exemption de visa à durée limitée pour les étrangers appartenant à des catégories spéciales

Le 8 août 2025, le gouvernement vietnamien a promulgué le décret n° 221/2025/NĐ-CP, instaurant une exemption de visa à durée limitée pour les étrangers appartenant à des catégories spéciales bénéficiant de privilèges particuliers, afin de soutenir le développement socio-économique du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon le décret, les bénéficiaires comprennent les invités des plus hauts dirigeants nationaux : secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de l'État, président de l'Assemblée nationale (AN), Premier ministre, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, vice-présidents de l'État, de l'AN et du gouvernement, président du Comité central du Front de la Patrie, président de la Cour populaire suprême, procureur général du Parquet populaire suprême, auditeur général de l'Audit d'État, ministres et fonctionnaires assimilés, ainsi que dirigeants provinciaux et municipaux.

La mesure s'applique également aux chercheurs, experts, scientifiques, professeurs d'université et d'instituts de recherche, ingénieurs en chef et ressources hautement qualifiées dans le domaine des technologies numériques ; aux investisseurs et dirigeants de grands groupes ou entreprises de renommée mondiale ; aux personnalités ayant une influence positive dans la culture, les arts, le sport et le tourisme ; aux consuls honoraires du Vietnam à l'étranger ; aux invités d'instituts de recherche, d'universités et de grandes entreprises inscrites sur la liste approuvée par le gouvernement ; ainsi qu'à d'autres cas spéciaux décidés par le ministère de la Sécurité publique.

Des critères précis sont fixés pour chaque catégorie. Par exemple, un investisseur ou dirigeant d'entreprise doit figurer dans le Top 100 mondial en termes de capitalisation boursière selon un classement international reconnu ; un scientifique doit avoir obtenu un prix international prestigieux ; un joueur de football doit faire partie des 100 meilleurs au monde et avoir été invité par un club professionnel vietnamien pour jouer ou participer à des échanges.

Les conditions d'éligibilité incluent la possession d'un passeport valide, la présentation d'un avis ou d'une lettre de recommandation émanant de l'autorité ou de l'organisme compétent, conformément aux cas prévus, ainsi que l'absence d'interdiction d'entrée ou de sortie temporaire selon la loi.

Les personnes éligibles recevront une carte spéciale d'exemption de visa, au format électronique ou physique avec puce, ayant la même valeur légale. Elle permettra des entrées multiples pendant une durée maximale de cinq ans, inférieure d'au moins 30 jours à la validité restante du passeport. Chaque entrée autorisera un séjour temporaire de 90 jours, prolongeable ou convertible en visa ou carte de séjour temporaire si nécessaire.

Le décret prévoit également que le ministère de la Police pourra annuler cette carte si les conditions ne sont plus remplies.

La Loi sur l'entrée et la sortie ne prévoyant pas encore d'exemption de visa à durée déterminée pour ces catégories spéciales, la promulgation de ce décret est jugée nécessaire pour attirer des talents, experts de premier plan, investisseurs, dirigeants de grandes entreprises, ainsi que des figures culturelles et sportives de haut niveau, contribuant ainsi à bâtir une économie dynamique et compétitive à l'échelle mondiale.

VNA/CVN