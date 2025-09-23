À jamais dignes du nom de "soldats de l’Oncle Hô"

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a écrit un article intitulé À jamais dignes du nom de "Soldats de l'Oncle Hô" , consacré à l'Armée populaire vietnamienne. L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en publie ci-dessous l'intégralité.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Sous la direction avisée du Parti et grâce à l'entraînement du Président Hô Chi Minh, l'Armée populaire vietnamienne a connu un développement remarquable, est absolument fidèle au Parti et au peuple, et est devenue une force du peuple, par le peuple et pour le peuple. Durant 80 ans de construction, de combat et de développement, l'armée a toujours excellemment rempli ses missions. En toutes circonstances, elle a été la force de choc en première ligne face aux envahisseurs, pionnière dans la mobilisation, la construction d'une base politique et leader dans la production.

À chaque époque, l'image des "soldats de l'Oncle Hô" brille toujours, digne des louanges du Président Hô Chi Minh : "Notre armée est fidèle au Parti, filiale du peuple, prête à se battre et à se sacrifier pour l'indépendance et la liberté de la Patrie, pour le socialisme. Chaque tâche est accomplie, chaque difficulté est surmontée, chaque ennemi est vaincu."

Le XIe Congrès du Parti de l'Armée pour le mandat 2020-2025 est une période difficile, mais aussi riche d'empreintes historiques pour le pays en général et l'armée en particulier. Dans un contexte mondial et régional en constante évolution et complexe, le pays fortement touché par la pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles et le changement climatique, nous poursuivons résolument la révolution en restructurant et en rationalisant l'appareil, en mettant en œuvre le modèle d’administration locale à deux niveaux, en restructurant l'espace de développement socio-économique.

Perpétuer une tradition héroïque

Face aux exigences croissantes en matière de construction et de défense nationales, l’organisation du Parti de l'armée et l'ensemble de l'armée ont toujours adhéré au principe de la direction absolue et directe du Parti pour l’armée dans tous les domaines, perpétuant ainsi la tradition héroïque et démontrant clairement la bravoure, l'intelligence et les nobles qualités des "soldats de l'Oncle Hô" dans la nouvelle période.

Photo : VNA/CVN

Adhérant aux directives militaires et de défense du Parti et les appliquant avec rigueur et efficacité, l'armée a procédé à d'importants ajustements dans l'organisation de ses forces. L’organisation du Parti de l'armée et l'ensemble de l'armée ont résolument engagé la restructuration de l'appareil pour le rendre plus compact, plus puissant, plus mobile et plus flexible, en combinant étroitement la constitution d'une force permanente avec celle d'une milice et d'une force d'autodéfense puissantes et étendues, ainsi que d'une puissante force de réserve.

De nombreux organismes et unités ont été regroupés, améliorant la qualité, l'efficacité et l'efficience de leurs opérations ; les effectifs ont été ajustés conformément à la stratégie militaire et de défense et aux techniques de combat modernes. C'est cet ajustement opportun, drastique et systématique qui a permis à l'armée de construire une base solide pour se progresser dans la construction d'une force révolutionnaire, disciplinée, d'élite et moderne, capable d'accomplir toutes les missions avec succès.

L'armée continue de s'affirmer comme une force combattante loyale et digne de confiance du Parti, de l'État et du peuple. Sous la direction de l’organisation du Parti de l'armée, l'ensemble de l'armée a rigoureusement maintenu sa préparation au combat, améliorant la qualité de son entraînement selon la devise "fondamental, pratique, solide".

Des exercices de grande envergure avec tirs réels, des exercices de défense civile et des zones de défense ont été déployés de manière synchronisée, marquant une nette amélioration du niveau d'organisation, de commandement et de coordination des opérations. La capacité à appréhender la situation, à anticiper les stratégies et à conseiller le Parti et l'État sur la gestion des situations de défense et de sécurité est devenue de plus en plus proactive et flexible, contribuant au maintien de l'indépendance et de la souveraineté, évitant ainsi la passivité et l'effet de surprise en toutes circonstances.

L'armée a non seulement bien rempli son rôle d'armée de combat, mais a également fortement promu son rôle d'armée de travail. Durant les années de violentes épidémies et de catastrophes naturelles, l'image des soldats se précipitant au front pour combattre l'épidémie, restant dans les zones inondées, secourant les populations des inondations, éteignant les incendies, luttant contre les feux de forêt ou aidant les populations à surmonter les conséquences des glissements de terrain… a laissé une empreinte particulière dans le cœur du peuple.

L'armée est véritablement devenue un soutien solide, une source de confiance pour la population dans les moments les plus critiques. L’esprit "de se sacrifier et de s’oublier pour le peuple" s'est non seulement répandu au sein de l'armée, mais a également profondément imprégné la vie sociale.

Parallèlement, l'armée a également rempli avec brio son rôle d'armée de production. Les unités ont activement participé au développement économique et au développement des infrastructures dans les zones reculées, isolées, frontalières et insulaires ; exploité efficacement les projets économiques liés à la défense ; contribué à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des populations et consolidé la position de "stratégie de cœur du peuple". De nombreux modèles de production associés à la défense nationale produisent un double effet : ils renforcent le potentiel économique et aussi la force de défense nationale.

Parallèlement, l'industrie de la défense a connu une profonde transformation, maîtrisant progressivement les technologies, fabriquant et produisant avec succès de nombreux types d'armes et d'équipements techniques nouveaux et modernes, répondant ainsi aux besoins d'entraînement et de préparation au combat de l'ensemble de l'armée dans ce nouveau contexte. La fabrication ne se limite pas à la fabrication de produits militaires spécifiques, mais concerne également de nombreux autres produits.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Non seulement la fabrication de produits militaires spécifiques est en cours, mais de nombreux produits à double usage servant à la fois à la défense nationale et à la vie civile ont été étudiés et produits, apportant une double valeur en termes socio-économiques et de défense et sécurité nationales.

Les activités de coopération en matière de défense à l’international se sont considérablement élargies. L’armée vietnamienne a pris l’initiative d’étendre ses collaborations bilatérales et multilatérales, participant activement aux forums et mécanismes de coopération régionaux et internationaux. Les unités vietnamiennes de maintien de la paix des Nations unies ont accompli leurs missions avec succès, véhiculant une image positive du pays, de son peuple et de son armée auprès de la communauté internationale.

Particulièrement, le travail politique et idéologique a été déployé de manière cohérente et approfondie. L’étude et le suivi de la pensée, de l’éthique et du style du Président Hô Chi Minh, le mouvement d’émulation "Décider de vaincre", ainsi que la campagne "Promouvoir les traditions, consacrer ses talents, être digne du titre de "soldat de l’Oncle Hô" à l’ère nouvelle ont suscité un esprit de responsabilité, une volonté ferme, consolidant la foi et la loyauté absolue des cadres et soldats. Grâce à ces efforts, la qualité morale du "soldat de l’Oncle Hô" a non seulement été préservée, mais aussi enrichie et magnifiée.

Durant le mandat 2020-2025, l’organisation du Parti de l’armée et l’ensemble des forces armées ont accompli de nombreux succès majeurs et globaux, en remplissant avec excellence leurs trois fonctions fondamentales, méritant pleinement la confiance du Parti, de l’État et du peuple. Chaque réussite et exploit militaire témoigne de manière éloquente de la direction absolue et directe du Parti sur tous les aspects de l’armée, tout en affirmant la position, la réputation et le rôle particulièrement important de l’armée dans la construction et la défense solide de la République socialiste du Vietnam.

Dans les années à venir, la situation internationale et régionale continuera à évoluer rapidement, de manière complexe et imprévisible. La concurrence stratégique entre grandes puissances s’intensifie, influençant fortement la scène politique, la sécurité et l’économie mondiales. La tendance multipolaire et multi-centrée ouvre des opportunités de coopération tout en révélant des contradictions et conflits d’intérêts nationaux et ethniques de plus en plus profonds.

Le risque de conflits locaux et d’instabilités demeure toujours ; les défis traditionnels et non traditionnels de sécurité s’entremêlent, affectant globalement la vie internationale. Plus particulièrement, la région Asie-Pacifique, notamment la Mer Orientale, continue de receler des facteurs complexes et imprévisibles.

Photo : VNA/CVN

Poursuivant la tradition millénaire de civilisation du pays, sous la direction du Parti depuis près de 100 ans, avec 80 ans d’État du peuple et près de 40 ans de Renouveau, notre nation a obtenu des réalisations historiques majeures. La réforme organisationnelle et la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux ont atteint des résultats importants, mais le pays doit encore faire face à de nombreuses difficultés et défis ; les exigences militaires et de défense sont donc de plus en plus élevées. Dans ce contexte, la mission assignée à l’armée pour la période 2025-2030 est à la fois lourde et pleine de gloire.

Pour accomplir avec succès cette mission dans ce nouveau contexte, il est impératif que l’organisation du Parti de l’Armée et l’ensemble des forces armées renforcent constamment leur capacité de leadership et leur combativité, tout en respectant strictement le principe de la direction absolue et directe du Parti sur tous les aspects. Il est nécessaire de maîtriser activement la situation, de prévoir avec précision, et de conseiller judicieusement le Parti et l’État dans la prise de décisions stratégiques, afin de maintenir l’initiative en toutes circonstances.

Parallèlement, il faut accélérer la construction et la perfection du système institutionnel militaire et de défense ; mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources pour bâtir une armée révolutionnaire, régulière, élite et moderne, dotée d’une forte solidité politique et d’un haut niveau scientifique et technologique, prête à accomplir toutes les missions avec excellence.

L’organisation du Parti de l’armée doit continuer à diriger et à ordonner à toutes les forces de bien diriger la garantie de la discipline, de mener à bien la gestion rigoureuse et de valoriser l’identité culturelle militaire ainsi que les qualités du "soldat de l’Oncle Hô" à l’ère nouvelle. Il faut poursuivre l’excellence dans les trois fonctions essentielles : force de combat, force d’action et force de production.

En même temps, l’armée doit renforcer son rôle central dans la construction d’une défense nationale intégrale associée à la sécurité du peuple ; consolider le système des zones de défense ; intégrer étroitement la défense avec l’économie, la culture, la société et la diplomatie afin de créer une force globale solide et faire du "stratégie de cœur du peuple" une base ferme pour défendre la Patrie.

Dans le contexte du développement vigoureux de la quatrième révolution industrielle, l’armée doit être en première ligne dans la recherche, l’application et la maîtrise des sciences et technologies militaires, la transformation numérique intégrale ainsi que dans le développement des capacités de combat modernes, en particulier dans les domaines du cyberespace, de la guerre électronique et de l’espace.

L’industrie de la défense doit faire l’objet d’investissements approfondis, avec la construction d’instituts de recherche et d’usines modernes, capables de fabriquer des armes et des équipements technologiques de pointe, de développer des produits à double usage, et de renforcer étroitement la liaison entre la défense nationale et l’économie afin d’assurer à la fois l’indépendance et l’autonomie, tout en contribuant au développement du pays.

Parallèlement à ces missions, il est nécessaire de continuer à accorder une attention particulière à la construction de l’organisation du Parti de l’armée propre, solide et intégralement fort, véritable modèle exemplaire ; d’améliorer la capacité de concrétisation et d’organisation de la mise en œuvre des résolutions et orientations du Parti ; d’innover fortement dans le travail idéologique, le contrôle et la supervision ; de construire une équipe de cadres et de membres du Parti de qualité, de compétence et prestige à la hauteur des tâches ; de maintenir la solidarité, l’unité, la discipline et la rigueur au sein de toute l’armée. L’armée doit aussi porter une attention particulière au recrutement, à la détection, à la formation et à l’utilisation des talents ainsi que des ressources humaines de haute qualité.

L’ensemble de l’armée doit disposer d’une stratégie à long terme pour sélectionner les jeunes cadres et soldats dotés de qualités, de compétences et d’une aspiration à contribuer afin de leur confier la lourde responsabilité de construire une armée révolutionnaire, régulière, élite et moderne.

En valorisant la tradition héroïque de l’armée héroïque du peuple de la nation héroïque, au cours du prochain mandat, l’organisation du Parti de l’armée et toute l’armée doivent continuer à affirmer leur rôle particulièrement important dans la cause révolutionnaire du Parti et de la nation ; être toujours une force politique, une force de combat fidèle et fiable du Parti, de l’État et du peuple ; réaliser pleinement l’objectif de construire une armée populaire révolutionnaire, régulière, élite et moderne, prête à accepter et à accomplir avec excellence toutes les missions confiées par le Parti et le peuple, contribuant ainsi à construire et défendre fermement la Patrie socialiste du Vietnam dans une nouvelle ère de développement.

VNA/CVN