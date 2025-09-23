Développer une pêche durable pour défendre l’image du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la lutte contre la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée) ne visait pas seulement à faire retirer le "carton jaune" de la Commission européenne (CE), mais aussi à développer une pêche durable et à défendre le prestige et l’honneur du pays ainsi que du peuple vietnamien.

Le 23 septembre, lors de la 14ᵉ réunion du Comité national de direction sur la lutte contre la pêche INN, tenue en ligne avec 21 provinces et villes côtières, le Premier ministre a insisté sur le fait que la lutte contre la pêche INN devait permettre d’établir un ordre strict dans la gestion de la flotte de pêche et de faciliter le développement durable, en lien avec la production, les affaires, l’emploi et les moyens de subsistance des populations. Il a affirmé que cette mission contribuait également à protéger l’indépendance et la souveraineté nationales en mer.

Il a précisé qu’il s’agissait d’une tâche commune à tous les niveaux et secteurs, relevant avant tout de la responsabilité des comités du Parti, des autorités, du Front de la Patrie, du système politique, en particulier des responsables locaux et des habitants.

Fixant l’objectif de lever le "carton jaune" en 2025, le Premier ministre a demandé aux ministères, organes et localités concernés d’examiner les réglementations, de proposer des textes appropriés et de lever rapidement tous les obstacles liés à la législation.

Le Comité de direction doit suivre de près la situation, assurer un contrôle hebdomadaire des progrès et numériser la gestion de l’ensemble de la flotte de pêche et de ses activités, en reliant la base de données nationale sur les navires à celle du ministère de la Police, et ce d’ici le 15 octobre au plus tard.

Le Premier ministre a notamment exigé que les présidents des Comités populaires des villes et provinces côtières assument leur responsabilité devant le gouvernement et le Premier ministre s’ils n’atteignent pas les objectifs fixés en matière de lutte contre la pêche INN, compromettant ainsi les efforts communs du Vietnam pour faire lever l’avertissement de la CE.

