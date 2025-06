Le chef du Parti exhorte les jeunes députés à promouvoir l'innovation et la réforme

Photo : VNA/CVN

Lors d'une réunion à Hanoï mardi 24 juin avec les membres du Groupe des jeunes députés de la XVe Assemblée nationale, en poste depuis 15 ans, à l'occasion de son 10e anniversaire, Tô Lâm a exhorté les jeunes parlementaires à s'impliquer activement au niveau local, notamment dans les communes et les quartiers, afin d'identifier les inefficacités et les mécanismes obsolètes. Leurs connaissances, a-t-il déclaré, sont essentielles pour rationaliser les cadres juridiques et administratifs du Vietnam et créer un système de gouvernance plus réactif.

Il a souligné qu'ils doivent exceller en tant que communicateurs et superviseurs au sein du modèle de gouvernance locale à deux niveaux du Vietnam, en servant de lien essentiel entre les citoyens et les décideurs politiques pour répondre rapidement aux nouveaux problèmes.

Dans la perspective du XIVe Congrès national du Parti, il les a encouragés à contribuer à la rédaction de documents, à mettre en avant les points de vue du terrain et à proposer des avancées stratégiques en matière de modèles de croissance, de gouvernance publique, de développement durable et de sécurité non traditionnelle.

Réaffirmant l'engagement du Comité central du Parti à former les jeunes talents pour les futurs dirigeants, il a exhorté les députés à saisir cette opportunité de développement personnel et à prouver qu'ils sont des dirigeants compétents et éthiques. Il a encouragé un apprentissage continu, ancré dans les réalités et les meilleures pratiques mondiales, afin d'affiner leur vision stratégique et de faire progresser l'économie de marché à orientation socialiste dans le cadre d'un État de droit.

Photo : VNA/CVN

Les députés, a-t-il ajouté, devraient être prêts à façonner les cadres juridiques internationaux, à gérer avec compétence les nouveaux défis juridiques liés aux investissements et aux litiges commerciaux internationaux, et à préserver les intérêts nationaux.

Le dirigeant a appelé à des propositions politiques proactives pour développer une main-d'œuvre qualifiée, faire progresser les sciences et les technologies, et améliorer l'éducation, la formation et la protection sociale, en accordant une attention particulière aux régions défavorisées afin de garantir une répartition équitable des ressources, conformément aux résolutions du Parti.

En conclusion, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné l'importance de l'introspection, de l'apprentissage continu et d'un dévouement sans faille. Il a exhorté les jeunes députés à rester fidèles aux idéaux révolutionnaires, loyaux envers le Parti, la nation et le peuple, et à résister aux tentations du gain personnel ou du pouvoir. "Vous devez oser penser, oser agir, oser innover et oser prendre vos responsabilités", a-t-il insisté.

Plusieurs jeunes députés ont réagi en donnant leur avis sur les projets de documents pour le XIVe Congrès national du Parti, présentant des propositions politiques en matière de sciences, de technologies, d'innovation et de stratégies pour transformer le modèle de croissance du Vietnam.

VNA/CVN