Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc reçoit le Pdg de la Banque industrielle sud-coréenne

Le 23 septembre à Hanoï, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a reçu Kim Sung Tae, président-directeur général de la Banque industrielle sud-coréenne (Industrial Bank of Korea - IBK).

>> Un vice-PM reçoit des dirigeants de la Banque industrielle de Corée

>> Huê accueillera la Journée de la culture Vietnam - République de Corée 2025

>> Renforcement des liens entre les localités vietnamiennes et les entreprises sud-coréennes

Photo : VGP/CVN

Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam et la République de Corée étaient devenus des partenaires de premier plan, notamment dans les domaines de l’économie, de l’investissement et du commerce. Il a affirmé le soutien constant du gouvernement vietnamien aux entreprises étrangères, y compris sud-coréennes, afin de leur permettre de développer durablement leurs activités.

Kim Sung Tae a présenté au dirigeant vietnamien le projet de création au Vietnam d’une banque à 100% de capitaux étrangers d’IBK, avec pour objectif de contribuer au développement économique, de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que de participer à des projets d’infrastructure et d’investissements financiers.

Le vice-Premier ministre a exprimé son appui à cette initiative, tout en saluant l’expérience sud-coréenne dans le développement des PME. Il a rappelé que plus de 98% des quelque 940.000 entreprises en opération au Vietnam sont des PME et que le pays met en œuvre des solutions pour favoriser leur croissance durable.

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé sur le soutien au crédit pour les PME, le renforcement des liens entre PME et grands groupes, ainsi que l’appui à l’investissement dans les nouvelles technologies. Kim Sung Tae a également partagé l’expérience sud-coréenne dans la mise en œuvre de programmes de garantie de prêts destinés aux ménages commerçants et aux PME, après la pandémie et les crises financières.

Concernant la demande de licence pour la création au Vietnam d’une banque à 100% de capitaux étrangers d’IBK, le vice-Premier ministre a indiqué que la Banque d’État poursuit l’examen du dossier, tout en réaffirmant son soutien de principe à IBK.

Fondée en 1961, IBK comptait, en juin 2025, 14.000 employés, 625 agences en République de Corée et 60 à l’étranger, dont deux au Vietnam. En 2024, ses actifs s’élevaient à 320 milliards de dollars, pour un bénéfice net d’environ 1,9 milliard de dollars.

VNA/CVN