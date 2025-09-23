Vietnam - Singapour : vers de nouveaux partenariats

Le ministère vietnamien des Finances a organisé, le 22 septembre à Hanoï, une réunion des hauts officiels (SOM) en prélude à la 19 e Conférence ministérielle sur la connectivité économique Vietnam - Singapour (CMM). Cet événement, en format hybride combinant présentiel et virtuel, a réuni des délégations des deux nations.

Nguyên Ngoc Anh, directeur adjoint du Département de la gestion de la dette et de l'économie extérieure au ministère des Finances, a souligné que cette session avait pour objectifs principaux d'évaluer les avancées des domaines de connectivité établis lors de la 18e CMM, de proposer de nouveaux contenus de coopération pour l’agenda de la prochaine 19e CMM, et de discuter les préparatifs de cette conférence.

De son côté, Wong Yoke Hui, directrice du Département de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie au ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie, a rappelé les discussions approfondies de la 18e CMM tenue en 2024. Celles-ci avaient porté sur le renforcement de la coopération dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les crédits carbone, le commerce agricole et l'innovation, visant à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements mutuels.

Les deux nations avaient également validé les principes d'un programme d'échange de talents innovants, facilitant ainsi la collaboration entre professionnels qualifiés. Wong Yoke Hui a en outre souligné l’importance de la conférence de cette année, marquant la première depuis l'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral en mars dernier.

Dans le domaine de l'investissement, un représentant de l’Agence d'investissement étranger du ministère des Finances a rapporté que, jusqu'au 31 août, Singapour comptabilisait 4.226 projets valides au Vietnam, représentant un capital social total de plus de 87,6 milliards de dollars. Ce chiffre positionne Singapour au deuxième rang des 152 pays et territoires investissant au Vietnam. Parallèlement, les investisseurs vietnamiens ont mené 190 projets à Singapour, pour un capital social total dépassant les 685 millions de dollars.

Au cours de la réunion, les deux délégations ont partagé leurs expertises sur l'attraction efficace des investissements directs étrangers (IDE), l'élaboration de stratégies et de cadres juridiques propices à un environnement d'investissement attractif, ainsi que l'utilisation judicieuse des incitations.

Elles ont également convenu d'intensifier le dialogue entre les entreprises, de faciliter leur participation dans les chaînes d'approvisionnement, et de collaborer à l'étude et à la proposition de mécanismes politiques visant à établir un centre financier international au Vietnam, spécialisé dans la finance verte, la technologie financière et le financement du commerce. Les échanges ont également mis en lumière la promotion et la construction de parcs industriels VSIP de nouvelle génération, axés sur la durabilité, l'intelligence et l'innovation, avec une attention accrue portée à la responsabilité environnementale et sociale.

Concernant l'agriculture et le développement durable, le Vietnam a demandé à Singapour d'accélérer l'autorisation d'exportation d'œufs de volaille et de viande de volaille congelée vietnamiennes. La partie vietnamienne a également sollicité une augmentation des importations singapouriennes de produits agricoles frais (produits aquatiques, légumes et fruits) et un soutien pour établir des liens avec des institutions de crédit réputées, permettant au Vietnam de concrétiser ses engagements mondiaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique.

Les discussions ont en outre couvert la coopération dans les secteurs de la construction et des transports, de l'énergie, du tourisme, des technologies de l'information et des communications, de l'éducation et de la formation des ressources humaines, ainsi que de l'industrie 4.0.

S'agissant de l'ordre du jour et de l'organisation de la 19e CMM, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination pour finaliser rapidement le contenu des protocoles d'accord conformément aux orientations de développement de chaque entreprise et à la stratégie de coopération bilatérale, pour leur signature lors de la 19e CMM.

Nguyên Ngoc Anh a conclu que grâce à une base de coopération solide et à un consensus élevé, le Vietnam et Singapour continueront à réaliser de nombreux nouveaux succès dans un proche avenir.

