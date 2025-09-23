Vietnam et Koweït renforcent leur coopération multidimensionnelle

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a effectué, le 22 septembre, une visite officielle au Koweït et coprésidé la 5ᵉ session de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Cette visite s’inscrit dans la perspective du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1976-2026) et ouvre de nouvelles opportunités pour renforcer une coopération plus substantielle et efficace entre les deux pays.

Dans le cadre de son déplacement, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a eu un entretien avec le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Sheikh Jarrah Jaber Alahmad Al-Sabah, et des séances de travail avec le vice-ministre des Finances Saad Al-Alati ainsi qu’avec le directeur exécutif de l’Autorité koweïtienne d’investissement (KIA), Sheikh Saud Salem Al-Sabah.

Les responsables koweïtiens ont chaleureusement accueilli la délégation vietnamienne, rappelant que le Koweït fut le premier pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1976, et qu’il assume en 2025 la présidence tournante du CCG.

Le Koweït a affirmé sa volonté de porter les relations bilatérales à une nouvelle étape de développement, en les élargissant au-delà de l’énergie et du pétrole pour inclure des domaines tels que l’investissement, le commerce, le tourisme, l’éducation, la culture et les produits Halal.

Pour sa part, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à l’amitié et à la coopération avec le Koweït et les pays du CCG. Elle a mis en avant la nécessité d’une coordination plus étroite afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans un contexte régional et international complexe.

Lors de la 5ᵉ session de consultations politiques, Nguyên Minh Hang, et l’assistant du ministre koweïtien des Affaires étrangères, Sameeh Issa Gohar Hayat, ont passé en revue les acquis récents de la coopération bilatérale et discuté de mesures pour approfondir davantage les liens.

Les deux parties ont constaté que les relations politico-diplomatiques se développaient de manière positive et que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement enregistrait des progrès significatifs. Le Koweït est aujourd’hui le premier partenaire commercial et investisseur du Vietnam au sein du CCG.

Les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges de délégations de haut niveau, de négocier et de signer de nouveaux accords dans le commerce, l’investissement, la sécurité alimentaire, le tourisme et la culture, ainsi que de promouvoir l’ouverture d’une ligne aérienne directe. Elles ont également prévu d’organiser des activités culturelles conjointes en 2026 à l’occasion du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques.

Le Koweït s’est engagé à soutenir l’ouverture rapide des négociations d’un accord de libre-échange entre le CCG et le Vietnam, à faciliter l’accès des produits agricoles vietnamiens à son marché, à accorder des fonds d’aide publique au développement pour des projets sociaux, à maintenir des bourses d’arabe pour les étudiants vietnamiens et à renforcer la coopération dans le domaine Halal. Les deux pays coopéreront plus étroitement dans les enceintes régionales et internationales, en particulier à l’ONU, et agiront comme passerelles pour promouvoir les relations Vietnam - CCG et Koweït - ASEAN.

Lors de son entretien avec le vice-ministre des Finances Saad Al-Alati, coprésident du sous-comité koweïtien de la Commission intergouvernementale Vietnam - Koweït, les deux responsables ont convenu d’organiser prochainement une nouvelle session de cette commission afin de faire le point sur la coopération dans tous les domaines. Nguyên Minh Hang a présenté les opportunités offertes par le marché vietnamien, notamment dans le développement des centres financiers internationaux de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang, et a invité les investisseurs koweïtiens à explorer ce marché dynamique de plus de 100 millions d’habitants.

En rencontrant le directeur exécutif de la KIA, la vice-ministre a mis en avant les atouts du climat d’investissement au Vietnam et ses perspectives de croissance. La KIA a exprimé son vif intérêt pour le marché vietnamien et son souhait de venir étudier sur place les projets d’investissement concrets.

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de travailler étroitement afin de trouver une solution globale aux questions en suspens liées à la raffinerie de Nghi Son.

Enfin, Nguyên Minh Hang et Sheikh Jarrah Jaber Alahmad Al-Sabah ont assisté à la réception solennelle célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée par l’ambassade du Vietnam au Koweït, marquant ainsi une nouvelle étape dans le resserrement des liens d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays.

