La province de Khanh Hoà trace sa voie de développement d’ici 2030

Le premier Congrès de l’Organisation du Parti de la province de Khanh Hoà (Centre) pour le mandat 2025-2030 s’est clôturé avec succès mardi 23 septembre, fixant la vision de transformer la localité en un pôle de croissance majeur du pays et une ville gérée par le gouvernement central d’ici 2030.

La résolution adoptée lors du congrès a fixé l’objectif d’engager Khanh Hoà dans une décennie de développement accéléré, devenant ainsi un pôle international de tourisme et de services maritimes, un centre de données national et régional, avec une croissance économique à deux chiffres.

Cette vision englobe le développement d’un système urbain moderne, intelligent et durable, répondant aux normes internationales de premier ordre, et s’appuyant sur un système d’infrastructures harmonieux, moderne et performant. Les habitants bénéficieront d’un niveau de vie élevé, tandis que l’écosystème, les paysages naturels et l’environnement seront protégés grâce à une meilleure adaptation au changement climatique.

Par ailleurs, la résolution souligne la nécessité de bâtir une organisation du Parti et un système politique complets et solides, ainsi que d’assurer une défense, une sécurité et une souveraineté maritime solides.

L’organisation provinciale du Parti a défini 21 critères de développement spécifiques, dont neuf pour l’économie, six pour la culture et la société, trois pour la protection de l’environnement et trois pour la construction du Parti. Pour y parvenir, le congrès a identifié six solutions clés, six tâches prioritaires et trois mesures décisives pour la période 2025-2030.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nghiêm Xuân Thành, a souligné la détermination de l’organisation du Parti, de l’administration et de la population locales à remplir tous les objectifs et missions fixés, qualifiant cela de fondement et de moteur pour que la province entre dans une nouvelle phase de développement.

Il a exhorté les comités du Parti, les administrations à tous les niveaux et les organisations politiques à unir leurs efforts pour traduire la résolution en pratique avec des programmes d’action et des solutions révolutionnaires, garantissant des améliorations dans la vie matérielle et spirituelle de la population locale.

