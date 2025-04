Le Premier ministre participe à un sommet virtuel sur l'action climatique

Seize chefs d'État et de gouvernement et présidents d'organisations régionales telles que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'Union européenne, l'Union africaine, l'Alliance des petits États insulaires et la communauté des Caraïbes ont également participé à l'événement.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors du sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le changement climatique était devenu une dure réalité, affectant gravement et profondément chaque pays et chaque habitant, mais que les actions climatiques étaient encore loin des objectifs de l'Accord de Paris, notamment en termes de financement climatique et d'engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour relever efficacement ces défis, il a souligné la nécessité d'une nouvelle approche globale et inclusive à l'échelle mondiale, ainsi que d'une détermination accrue, d'efforts plus soutenus et de mesures plus drastiques, accompagnées de solutions innovantes et d'une mise en œuvre plus efficace.

Le Premier ministre a appelé tous les pays à s'unir et à coopérer, à défendre le multilatéralisme, à garantir l'équité et la justice, et à unir leurs efforts par le biais de mécanismes de coopération concrets, pratiques et réalisables afin de débloquer et de mobiliser des ressources pour la lutte contre le changement climatique et le développement durable.

Une priorité absolue

Soulignant que le Vietnam considère la lutte contre le changement climatique comme une priorité absolue, Pham Minh Chinh a déclaré que la transition verte était une tendance inévitable, un choix stratégique, un moteur de rupture et une priorité absolue.

Les citoyens doivent être au cœur de ce processus afin de promouvoir un développement rapide et durable dans la période à venir, a-t-il déclaré, soulignant que la protection de l'environnement ne doit pas être sacrifiée à la simple croissance économique.

Le Vietnam met en œuvre de toute urgence des mesures climatiques de manière harmonieuse et globale, avec des feuilles de route et des plans clairs, selon le dirigeant.

Le pays déploie également des efforts constants pour consolider les institutions, les mécanismes, les politiques et le cadre juridique nécessaires à la transition écologique, a-t-il poursuivi, citant des plans énergétiques nationaux et directeurs, ainsi que des stratégies et plans de développement pour les secteurs clés, des documents pertinents et des initiatives visant à soutenir les zones et les communautés vulnérables touchées par le changement climatique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, malgré son statut de pays en développement avec une économie en transition et des ressources limitées, le Vietnam a réalisé des progrès significatifs en matière de développement écologique. Le pays se distingue désormais comme un leader régional des énergies renouvelables au sein de l'ASEAN, un exemple positif en matière de promotion d'une agriculture durable et un membre actif et responsable des mécanismes multilatéraux et des initiatives mondiales sur la croissance verte et la transition énergétique.

Réitérant l'engagement indéfectible du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et fidèle à l'esprit directeur du pays : « prêt à participer, prêt à coopérer et prêt à jouer un rôle de leader », le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam continuerait d'être un partenaire de confiance et un membre responsable de la communauté internationale dans la promotion du développement écologique et durable.

Il a exhorté les partenaires internationaux à fournir un soutien financier, à partager des technologies de pointe et à aider à la formation des ressources humaines, à l’amélioration institutionnelle et à la gouvernance verte pour mettre en œuvre efficacement ses engagements, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

VNA/CVN