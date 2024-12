Le secrétaire général Tô Lâm travaille avec la Commission économique du CC du Parti

Après près de quatre décennies de mise en œuvre du Dôi moi (Renouveau), le secrétaire général a souligné les résultats impressionnants obtenus grâce aux efforts de la Commission économique du CC du Parti, qui a joué un rôle central dans l'amélioration du cadre institutionnel de l'économie de marché à orientation socialiste, l'élaboration des politiques et orientations majeures en matière de gestion socioéconomique.

Photo: VNA/CVN

Il a exhorté la Commission à continuer d'innover profondément en matière de réflexion, de structure organisationnelle et de méthodes de travail afin de répondre aux exigences du développement dans la nouvelle période.

Il a proposé de ne cesser de renouveler les modes de pensée, d'encourager la créativité et de renforcer les capacités de planification stratégique, de recherche, d'analyse et de prévision des grandes tendances mondiales, telles que la révolution technologique, les avancées techniques, les défis liés à la sécurité non traditionnelle, ainsi que les situations géo-économiques et politiques régionales et internationales.

La Commission économique centrale doit renforcer sa coopération avec les organes exécutifs, législatifs, les commissions du Parti et les autorités locales, notamment dans l'évaluation de la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et la préparation des documents du XIVe Congrès, tout en mettant en valeur les acquis des 40 années de Renouveau du pays.

Il a également encouragé à une coopération internationale accrue pour tirer parti des expériences de développement réussies tout en partageant celles du Vietnam.

Il est indispensable de constituer une équipe de chercheurs de haut niveau, de mobiliser les intellectuels, les experts et les scientifiques qualifiés et engagés, tout en formant un personnel compétent, capable de mener des recherches indépendantes avec une grande expertise.

Enfin, Tô Lâm a invité la Commission économique à jouer un rôle proactif dans les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti, tant sur le plan théorique que pratique, identifiant de nouveaux modèles et facteurs, afin d'apporter des contributions pratiques aux préparatifs, notamment l'achèvement des documents du sous-comité socio-économique.

VNA/CVN