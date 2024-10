Le dirigeant Tô Lâm met l'accent sur la lutte contre le gaspillage

>> Programme gouvernemental sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage

>> Une directive du Politburo pour s’attaquer à la gaspillage depuis sa racine

>> L’Assemblée nationale demande de contrôler strictement la gestion et l’utilisation des ressources financières publiques

Photo d'archives : VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a écrit un article mettant en avant la lutte contre le gaspillage. L'Agence vietnamienne d’Information (VNA) a respectueusement présenté le 13 octobre, le texte intégral de l'article :

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam président de la République socialiste du Vietnam

1. À chaque période de la Révolution, notre Parti et notre État accordent toujours une attention particulière à la prévention et à la lutte contre le gaspillage, publient de nombreuses résolutions, directives et conclusions sur cette question et conduisent l'ensemble du système politique et le peuple tout entier le mettre en oeuvre et obtiennent de nombreux résultats. Face à la nécessité de renforcer les ressources et de susciter la force du peuple pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère sous la direction du Parti, le travail de prévention et de lutte contre le gaspillage est confronté à de nouvelles exigences et tâches urgentes.

De son vivant, le Président Hô Chi Minh a toujours mis l’accent sur la prévention et la lutte contre le gaspillage. Il a déclaré : "La corruption, le gaspillage et la bureaucratie sont les ennemis du peuple, des soldats et du gouvernement". Il a souligné : "le détournement de fonds est nocif, mais le gaspillage est parfois encore plus nocif : il est plus nocif que le détournement de fonds car le gaspillage est très courant... " ; "Même si le gaspillage ne demande pas d'argent public à mettre dans sa poche, les résultats restent très préjudiciables pour la population et pour le gouvernement. Parfois, c'est plus nocif que le détournement de fonds". Il a souligné à plusieurs reprises : "il faut respecter la propriété publique : tout ce que vous mangez, portez et utilisez est la sueur et les larmes de votre peuple. Il faut économiser, préserver, ne pas gaspiller" ; "Le détournement de fonds, le gaspillage, la bureaucratie sont une sorte d'"ennemi dans le cœur". Si les soldats et le peuple s'efforcent de combattre les envahisseurs étrangers mais oublient de combattre les envahisseurs internes, alors ils n'ont pas rempli leurs devoirs. Parce que par conséquent, les soldats et le peuple doivent participer avec enthousiasme dans ce mouvement ». Non seulement il conseille, rappelle et discute régulièrement de l'épargne et de la lutte contre le gaspillage d'un point de vue théorique, mais le Président Hô Chi Minh est un exemple exemplaire et brillant de pratique de l'épargne et de lutte contre le gaspillage qui a inspiré tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée qui s'efforcent d'imiter, de mobiliser et de rassembler le potentiel et la force pour vaincre le colonialisme et l'impérialisme, libérer la nation et réunifier le pays.

Photo : VNA/CVN

Depuis le processus de Renouveau (Dôi Moi), le Comité central, le Politburo et le Secrétariat du Parti ont publié de nombreuses directives, résolutions et conclusions sur la prévention et la lutte contre le gaspillage comme : le 21 août 2006, le 3e Plénum du Comité central du Parti (mandat X) a publié la Résolution n°04-NQ/TW sur le renforcement de la direction du Parti dans la prévention et la lutte contre la corruption et le gaspillage ; le 25 mai 2012, le Comité central (mandat XI) a publié la Conclusion n°21-KL/TW sur la poursuite de la mise en œuvre de la Résolution du 3e Plénum du Comité central (mandat X); le 21 décembre 2012, le Secrétariat a publié la Directive n°21-CT/TW sur la promotion des pratiques d'épargne et la lutte contre le gaspillage ; le 25 décembre 2023, le Politburo a publié la Directive 27-CT/TW sur le renforcement de la direction du Parti dans la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage.

Les documents du XIIIe Congrès national du Parti déclarent clairement : "Le travail de prévention et de lutte contre la corruption et le gaspillage... n'a pas connu de changements évidents... la détection et le traitement de la corruption et du gaspillage sont encore restraignants... la corruption, gaspillage. ... sont toujours sérieux, compliqués... de plus en plus sophistiqués, provoquant des frustrations dans la société".

Institutionnalisant la politique du Parti, le Comité permanent de la Xe Assemblée nationale (AN) a promulgué l'Ordonnance sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage en 1998. L’AN a adopté la loi relative aux pratiques d'épargne et anti-gaspillage en 2005 et 2013. La Constitution de 2013 stipule que "les agences, les organisations et les individus doivent pratiquer l'épargne, lutter contre le gaspillage, prévenir et combattre la corruption dans les activités socio-économiques et dans la gestion de l'État".

En mettant en œuvre les Résolutions, directives et conclusions du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat, de la Constitution et des réglementations légales, les comités du Parti, les autorités, les départements, les secteurs et les organisations à tous les niveaux ont des responsabilités plus clairement définies dans la direction et l'organisation de la mise en œuvre des tâches de prévention et de contrôle du gaspillage.

Le budget de l'État est strictement contrôlé. L'acquisition, l'équipement, la gestion et l'utilisation des actifs, des véhicules et du matériel de travail dans les agences et organisations utilisant le budget doivent être effectués conformément aux normes, standards et régimes prescrits. La gestion des projets d'investissement utilisant le capital et les actifs de l'État a connu des changements positifs. Le réaménagement et la gestion des maisons et des terrains appartenant à l'État ont été mis en œuvre. La gestion et l’utilisation du capital et des actifs de l'État dans les entreprises. La prise de conscience des habitants à l'égard de l'économie dans la production et la consommation a connu de nombreux changements positifs.

Les résultats de la pratique de l'économie et de la lutte contre le gaspillage ont contribué à aider le processus de Renouveau à obtenir de grandes réalisations, à atteindre et dépasser la plupart des objectifs et cibles de développement socio-économique dans les délais, même dans le contexte de défis sans précédent tels que les épidémies et les catastrophes naturelles. La mobilisation, la gestion et l’utilisation des ressources humaines, matérielles et financières sont efficaces, contribuant à assurer la défense nationale, la sécurité, les affaires étrangères, la sécurité sociale et le bien-être social du pays.

Cepeandant, le gaspillage est également assez courant, sous de nombreuses formes différentes, et cause des conséquences graves sur le développement. En particulier, cela entraîne un déclin des ressources humaines et financières, réduit l’efficacité de la production, augmente le fardeau des coûts, entraîne un épuisement des ressources et creuse l’écart entre riches et pauvres.

De plus, le gaspillage réduit également la confiance des habitants dans le Parti et l'État, crée des barrières invisibles au développement socio-économique et laisse passer des opportunités pour le développement du pays. Actuellement, certaines formes de gaspillage sont les suivantes : la qualité de l'élaboration et de l'achèvement des lois ne répond pas aux exigences pratiques du processus de réforme, ce qui entraîne des difficultés, entrave la mise en œuvre, entraîne une perte et un gaspillage de ressources ; la perte de temps et d’efforts pour les entreprises et les particuliers lorsque les procédures administratives sont lourdes et que les services publics en ligne ne sont ni pratiques ni fluides ; des opportunités de développement locales et nationales manquées, en raison du fait que l’appareil d’État dans certains endroits et à certains moments ne fonctionne pas efficacement et qu'une partie des fonctionnaires sont harcelés, incompétents, évitent, repassent le travail et ont peur des responsabilités, à cause de la mauvaise qualité et de la faible productivité du travail ; le gaspillage des ressources naturelles ; le gaspillage des biens publics dû à une gestion et une utilisation e inefficaces, dont le décaissement de capitaux d'investissement publics, la privatisation et le désinvestissement des entreprises publiques, le réaménagement et la egstion des maisons et terrains appartenant à l'État, les projets qui utilisent beaucoup de ressources en terres et en eau, la mise en œuvre des programmes nationaux, des objectifs et des programmes de crédits destinés à soutenir le développement de la sécurité sociale sont généralement très lents ; le gaspillage dans les activités de production, d’affaires et de consommation des individus présentant sous de nombreuses formes..

Outre les causes conduisant à chaque forme de gaspillage, la mise en œuvre des résolutions, directives et documents juridiques sur la prévention et le contrôle du gaspillage est encore limitée. Le système de standards, de normes et de régimes, dont certains ne sont pas adaptés à la réalité, est lentement amendé et complété. La lutte contre le gaspillage n'a pas été encouragée, ce qui est souvent associé à la lutte contre la corruption. Il n’y a pas eu de mouvement d’émulation généralisé en matière d’économie et de lutte contre le gaspillage, ni d’opinion publique forte pour critiquer et condamner les pratiques de gaspillage. La construction d’une culture d’épargne et de non-gaspillage dans la société n’a pas reçu l’attention voulue.

2. Nous sommes confrontés à une opportunité historique de faire entrer le pays dans une ère de progrès du peuple vietnamien. C’est aussi le moment de façonner notre avenir. En vue de saisir les opportunités, repousser les défis, augmenter fortement les ressources pour prendre soin du peuple, enrichir le pays dans la nouvelle période révolutionnaire et construire un avenir meilleur, le travail de prévention et de lutte contre le gaspillage doit être mis en œuvre de manière drastique et synchronisée avec des solutions efficaces, contribuant à créer une forte diffusion, devenir volontaire et conscient du comportement de chaque cadre, membre du Parti et peuple dans la nouvelle ère. Il set nécessaire d’insister sur certaines solutions suivantes :

Photo : VNA/CVN

Premièrement, il est nécessaire d'unifier la conscience que la lutte contre le gaspillage est une lutte difficile et compliquée contre les "envahisseurs internes" ; fait partie de la lutte des classes ; a une position équivalente à celle de prévenir et de combattre la corruption et la négativité pour construire un Parti fort, "moral et civilisé". Il est nécessaire de se concentrer sur une vaste propagande et d'accroître la responsabilité des responsables, des membres du Parti et des travailleurs, tout d'abord en donnant l'exemple aux dirigeants de chaque agence, organisation et individu des secteurs public et privé en termes de signification importante et de responsabilité dans la pratique de l'épargne et de la prévention du gaspillage. La pratique d’économies et la lutte contre le gaspillage doivent être clairement démontrées par des engagements, des plans ; faire l'objet d'un leadership, d'objectifs précis et être menées de manière régulière et approfondie. Il faut établir et mettre en œuvre concrètement des campagnes et des mouvements d'émulation sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage, en créant une atmosphère d'émulation dynamique et généralisée dans tout le Parti, dans tout le peuple et dans toute l'armée. Il faut féliciter, récompenser et développer en temps opportun des exemples avancés de bonne mise en œuvre des pratiques d’épargne et de prévention du gaspillage.

Deuxièmement, se concentrer sur le perfectionnement et l'organisation de la mise en œuvre efficace des institutions de prévention et de lutte contre le gaspillage; traiter sévèrement les individus et les collectifs ayant les actions entraînent une perte et un gaspillage de biens publics. Promulguer des règlements du Parti pour identifier spécifiquement les manifestations de gaspillage dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires et les membres du Parti ; stipuler les rôles et responsabilités des Comités du Parti, des organisations du Parti, des autorités, des chefs d'agences, des organisations et des unités en matière de prévention et de lutte contre les gasîllages ; Élaborer et organiser la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le gaspillage. Continuer à rechercher et à modifier les réglementations légales sur la pratique et la lutte contre le gaspillage dans le sens de créer une base juridique complète et synchrone pour la surveillance, l'inspection, la détection et le traitement sévère et dissuasive des actions de gaspillage ; Élaborer un mécanisme véritablement efficace de contrôle et de détection des gaspillages par le Front de la Patrie, les syndicats et le peuple. Promouvoir la détection et le traitement strict des violations qui provoquent un gaspillage important des biens publics dans l'esprit de "traiter un cas qui alerte l'ensemble de la région et du secteur".

Troisièmement, se concentrer sur la résolution radicale des causes conduisant au gaspillage des biens publics, des ressources naturelles et des ressources nécessaires pour prendre soin de la population et développer le pays. L'accent est mis sur : (i) Innover fortement dans le travail de construction, de perfectionnement et d'application de la loi, en considérant qu'il s'agit d'un facteur important pour prévenir et combattre le gaspillage. En particulier, l’élaboration des lois doit provenir de la pratique ; tout en travaillant et en apprenant de l’expérience ; Ne soyez pas perfectionniste, ne soyez pas impatient ; Prendre les personnes et les entreprises comme centre et sujet, éliminer rapidement les difficultés et les obstacles, résoudre et surmonter les goulots d'étranglement, élargir l'espace et créer une dynamique de développement. Évaluer régulièrement l'efficacité et la qualité des politiques après leur promulgation pour remédier rapidement aux insuffisances et aux conflits et minimiser la perte et le gaspillage de ressources. Réviser et compléter les réglementations sur les mécanismes de gestion et les normes économico-techniques qui ne sont plus conformes aux pratiques de développement du pays. Compléter les réglementations traitant des comportements de gaspillage ; les réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens publics ; institutions dans l’application des technologies de l’information et de la transformation numérique, créant une synchronisation dans la transformation pour minimiser le gaspillage. (ii) Une réforme radicale, minimisant les procédures administratives et les coûts de mise en conformité pour les particuliers et les entreprises ; combattre la bureaucratie. (iii) Utiliser efficacement les ressources, humaines et matérielles ; améliorer la durabilité, optimiser les processus de travail ; améliorer l’efficacité énergétique. Résoudre complètement les problèmes de longue date liés aux projets nationaux importants, aux projets clés et aux projets à faible efficacité qui entraînent d'importantes pertes et gaspillages ; des banques commerciales en opération faible. Achever bientôt l’actionnarisation, améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises publiques. Faire le bilan et reproduire l'expérience dans la mise en œuvre du projet de ligne 3 du circuit 500 kV de Quang Trach (Quang Binh) - Phô Nôi (Hung Yên) pour raccourcir le délai de mise en œuvre des projets d'investissement public clés et importants et des projets importants nationaux, des autoroutes et des projets clés, projets interrégionaux, projets avec effets d'entraînement. (iv) Mettre l'accent sur la construction et la rationalisation de l'appareil organisationnel du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques pour fonctionner de manière efficace et efficiente ; Construire une équipe de responsables, en particulier de dirigeants à tous les niveaux, dotés de suffisamment de qualité, de capacité et de prestige pour être à la hauteur de leurs tâches dans les nouvelles conditions. Il existe des solutions spécifiques pour augmenter la productivité du travail et valoriser la main-d'œuvre vietnamienne dans la nouvelle période.

Quatrièmement, construire une culture de prévention et de lutte contre les gaspillages ; amener la pratique de l'économie et de la prévention du gaspillage à "l'autodiscipline", "volontaire", "la nourriture, l'eau et les vêtements quotidiens". Construire une culture d’économie et de lutte contre le gaspillage dans les agences et organisations ; Encourager le peuple à accroître la pratique de l'épargne, lutter contre le gaspillage, créer l'habitude de valoriser les biens de l'État, les efforts du peuple, les contributions collectives et les efforts de chaque individu ; Considérer la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage comme une tâche quotidienne. Mettre en œuvre de manière synchrone des solutions pour construire une culture de l'épargne et une sensibilisation à l'épargne ; pensée de travail scientifique, gestion efficace du temps, formation d'une responsabilité sociale éthique associée à une mise en œuvre stricte de la discipline.

V.I. Lénine a dit : "Nous devons pratiquer une économie extrême dans notre appareil d’État. Nous devons éliminer toute trace de gaspillage laissée par la Russie monarchique et sa bureaucratie capitaliste". Le Président Hô Chi Minh a souligné : "Si nous voulons avancer vers le socialisme, nous devons dégager les lacunes, c'est-à-dire augmenter la production, économiser de l'argent, lutter contre le gaspillage et protéger la propriété publique". Pour amener le pays fermement sur la voie du socialisme et mettre en œuvre avec succès les objectifs stratégiques des 100 ans sous la direction du Parti et des 100 ans de fondation du pays, nous devons être déterminés à prévenir et à lutter contre le gaspillage lié à la prévention et à la lutte anti-corruption et des actes négatfs.

VNA/CVN