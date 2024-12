Solidarité indéfectible : le Vietnam et le Laos main dans la main à l'ONU

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a loué les réalisations remarquables du Laos à la présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2024, saluant sa capacité à renforcer la cohésion du bloc régional dans un contexte international complexe. Ces succès ont indéniablement accru la stature du Laos sur la scène mondiale.

Il a souligné son désir de pérenniser la tradition de collaboration étroite et de confiance réciproque entre deux représentations permanentes auprès de l'ONU. Cette coopération vise à contribuer de manière concrète à la mise en œuvre des politiques étrangères indépendantes et autonomes, à promouvoir le rôle de chaque pays dans les forums multilatéraux, et à renforcer sans cesse la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Pour sa part, l'ambassadeur Anouparb Vongnorkeo, chef de la Mission permanente du Laos auprès de l'ONU, a exprimé sa confiance dans les réalisations diplomatiques récentes du Vietnam, notamment grâce aux contributions de sa Mission permanente auprès de l'ONU. Il a souligné que ces succès jetaient les fondations d'une nouvelle ère de prospérité pour le Vietnam, grâce au soutien indéfectible du Laos, pays frère.

VNA/CVN