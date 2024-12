Félicitations au Laos en l’honneur de sa Fête nationale

À l'occasion du 49 e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre), lundi 2 décembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, et le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ont envoyé conjointement un message de félicitations au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, au Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, et au président de l'Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane.

Dans ce message, les dirigeants vietnamiens ont déclaré que le Parti, l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le peuple vietnamiens soutenaient fermement et intégralement le processus de réforme du Laos et croyaient fermement que le Laos continuerait à obtenir de nombreux progrès nouveaux et plus importants pour devenir un pays pacifique, indépendant, démocratique, solidaire et prospère selon les objectifs socialistes.

Les dirigeants vietnamiens se sont déclarés extrêmement heureux et fiers de constater que, outre les réalisations importantes réalisées ces derniers temps par les deux Partis, les deux États et les deux peuples, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos avaient été continuellement consolidées et développées de plus en plus profondément, de manière substantielle et efficace dans tous les domaines, contribuant activement à la réforme et au développement de chaque pays.

Les dirigeants vietnamiens se sont engagés à faire de leur mieux pour travailler avec le Parti, l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le peuple lao, afin de préserver, protéger et développer la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, pour l’intérêt du peuple de chaque pays, comme pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Par la même occasion, Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du PCV, président de la Commission centrale des relations extérieures, a adressé ses félicitations au président par intérim de la Commission centrale des relations extérieures du PPRL, Bounlua Phandanouvong, et au ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a envoyé un message de félicitations au chef de la diplomatie lao, Thongsavanh Phomvihane.

