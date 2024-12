L'ambassadrice du Vietnam, Nguyên Thi Bich Thao, décorée de l’Ordre du Mérite hongrois

Lors d’une cérémonie solennelle organisée par le ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, l’ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyên Thi Bich Thao, a été honorée de l’Ordre du Mérite hongrois, croix d’officier à titre civil. Cette distinction prestigieuse récompense ses contributions remarquables au développement des relations globales entre le Vietnam et la Hongrie.

Photo : VNA/CVN

Au nom du président hongrois, la secrétaire d'État aux relations bilatérales, Illés Boglárka, a remis cette distinction à l’ambassadrice, soulignant son rôle de diplomate chevronnée, passionnée et hautement respectée. Selon Illés Boglárka, au cours de ses trois années de mandat, Nguyên Thi Bich Thao a été un acteur clé dans l’approfondissement du partenariat entre les deux nations, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération.

La responsable hongroise a rappelé plusieurs étapes marquantes des relations diplomatiques et économiques bilatérales, auxquelles l’ambassadrice a largement contribué.

Pendant son mandat, Nguyên Thi Bich Thao a non seulement cultivé des relations étroites avec le Parlement, les ministères et les autorités locales hongrois, mais elle a également renforcé les échanges dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la justice.

Parmi ses initiatives notables figure l’organisation d’événements tels que la cérémonie en l’honneur des traducteurs vietnamiens et hongrois en août 2023, qui a célébré le lien culturel unique entre les deux pays.

Illés Boglárka a salué les efforts incessants de l’ambassadrice pour promouvoir la richesse culturelle et historique du Vietnam auprès du public hongrois, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle et des échanges culturels et éducatifs durables.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Daniel Lorincz, chef de département au ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, a exprimé son appréciation pour les contributions de Nguyên Thi Bich Thao au partenariat global entre le Vietnam et la Hongrie. Il a également manifesté son espoir qu’elle continuera à œuvrer pour consolider davantage l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

En réponse, l’ambassadrice Nguyên Thi Bich Thao a exprimé sa gratitude sincère envers l’État, les ministères et les localités hongrois pour leur soutien tout au long de son mandat. Elle s’est engagée à poursuivre ses efforts pour renforcer l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Hongrie, contribuant ainsi à un avenir encore plus prometteur pour les relations bilatérales.

VNA/CVN