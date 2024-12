Le président Luong Cuong appelle à bâtir appareil judiciaire rationalisé et efficace

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État, également chef du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, a déclaré que le travail de rationalisation doit aller de pair avec le renouvellement de la méthode de direction et la garantie d’un contingent de personnel de haute qualité avec une éthique et des capacités professionnelles.

Il a salué les performances récentes du secteur judiciaire, notant que malgré les défis, le secteur a élaboré des mesures efficaces et accompli les missions qui lui ont été confiées, contribuant grandement au maintien de la stabilité politique, à la garantie de l’ordre social, à la protection des droits et intérêts légitimes de l’État, des organisations et des citoyens, et à la création de cadres juridiques sûrs pour les activités politiques, économiques et sociales de la nation.

Le président Luong Cuong a souligné l’importance de renforcer le leadership du Parti dans les activités des juridictions, de maintenir le principe de centralisme démocratique et d’améliorer la qualité opérationnelle des organisations du Parti et des membres du Parti dans le secteur.

Photo : VNA/CVN

En plus des réformes structurelles, il a demandé au secteur de renforcer la coordination avec les ministères, secteurs et branches compétents tout en maintenant un strict respect des directives du Parti et des lois de l’État. En outre, il a exhorté à renforcer la coopération internationale pour acquérir des méthodologies appropriées du système judiciaire international.

Avant la séance de travail, il a visité le centre de supervision et de gestion des activités des tribunaux, considéré comme le "cerveau numérique" du système judiciaire. Il permet de coordonner les activités du système judiciaire de manière rapide, opportune et efficace, concrétisant les politiques du Parti et de l’État en matière de transformation numérique et de réforme judiciaire.

VNA/CVN